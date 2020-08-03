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سحب رعدية ورياح نشطة على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة

"الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى 11 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من سحب رعدية، ونشاط للرياح السطحية قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات جدة، وبحرة، والكامل، والقنفذة، والليث، والأجزاء الساحلية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الــ 11 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سحب رعدية ورياح نشطة على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من سحب رعدية، ونشاط للرياح السطحية قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات جدة، وبحرة، والكامل، والقنفذة، والليث، والأجزاء الساحلية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الــ 11 مساءً.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
11:33 AM

سحب رعدية ورياح نشطة على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة

"الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى 11 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من سحب رعدية، ونشاط للرياح السطحية قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات جدة، وبحرة، والكامل، والقنفذة، والليث، والأجزاء الساحلية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الــ 11 مساءً.

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