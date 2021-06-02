جراحة ناجحة لمدرب نادي عرعر بمستشفى سليمان الحبيب

سيعود لممارسة الرياضة بعد انتهاء فترة التأهيل الطبي

أجرى مدرب شباب نادي عرر لكرة القدم الكابتن سعود العنزي، جراحة ناجحة في الساق اليمين بمستشفى د.سليمان الحبيب بالريان، وقد أجرى العملية البروفيسور الدكتور سالم الزهراني استشاري جراحة العظام والمفاصل والإصابات الرياضية.

وعن طبيعية الإصابة قال الكابتن إنها وقعت أثناء التدريبات بالنادي؛ موضحًا أنه تم إخضاعه للفحص السريري والأشعة (X-RAYS)، والتي أكدت وجود قطع في وتر أكيلس (وتر العرقوب) الذي يربط عضلات الساق بعظم الكعب، والحاجة الماسة للتدخل الجراحي.

وأفاد الكابتن "سعود" بأن العملية الجراحية أجريت بنجاح ولله الحمد، وتم فيها إصلاح الوتر. وأكد أنه سيعود لممارسة الرياضة بعد انتهاء فترة التأهيل الطبي بإذن الله في مدينة عرر. كما وجّه الكابتن الشكر للبروفيسور الدكتور سالم الزهراني لاهتمامه وسرعة إجرائه للعملية وكل مَن تواصل معه للاطمئنان على وضعه الصحي.