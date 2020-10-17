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في الجولة الأولى من الدوري.. التعاون والفيصلي "حبايب"

سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله بين فريق التعاون الأول لكرة القدم ونظيره الفيصلي ضمن افتتاح مباريات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمكّن سانتوس من تسجيل أول هدف عند الدقيقة الثانية من زمن المباراة. وفي الشوط الثاني أدرك الفيصلي التعادل عن طريق المدافع إيغور روسي عبر كرة رأسية في الدقيقة الـ80؛ لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في الجولة الأولى من الدوري.. التعاون والفيصلي "حبايب"
سبق

سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله بين فريق التعاون الأول لكرة القدم ونظيره الفيصلي ضمن افتتاح مباريات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمكّن سانتوس من تسجيل أول هدف عند الدقيقة الثانية من زمن المباراة. وفي الشوط الثاني أدرك الفيصلي التعادل عن طريق المدافع إيغور روسي عبر كرة رأسية في الدقيقة الـ80؛ لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
08:59 PM
اخر تعديل
17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
10:12 PM

في الجولة الأولى من الدوري.. التعاون والفيصلي "حبايب"

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله بين فريق التعاون الأول لكرة القدم ونظيره الفيصلي ضمن افتتاح مباريات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمكّن سانتوس من تسجيل أول هدف عند الدقيقة الثانية من زمن المباراة. وفي الشوط الثاني أدرك الفيصلي التعادل عن طريق المدافع إيغور روسي عبر كرة رأسية في الدقيقة الـ80؛ لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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