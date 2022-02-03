التدريب التقني تُطلق جائزة محافظ البحوث التطبيقية في دورتها الأولى

انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على تشجيع البحث العلمي في المملكة

أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "جائزة المحافظ للبحوث التطبيقية" في دورتها الأولى، وهي جائزة تنافسية في البحث العلمي التطبيقي، تعتمد على أفضل الممارسات العالمية في البحوث التطبيقية؛ وذلك انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على تشجيع البحث العلمي في المملكة، وبتوجيه ورعاية من محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.

وتهدف الجائزة إلى إذكاء روح التنافس في البحث العلمي التطبيقي، وتوفير بيئة داعمة ومشجعة لزيادة الناتج البحثي في مجال العلوم التطبيقية، والحصول على براءات الاختراعات للعمل على زيادة إثراء المحتوى المحلي، وتعزيز ثقافة البحث العلمي والاستفادة من نتائج البحوث التطبيقية لخدمة المجتمع.

وأوضحت نائبة المحافظ للتخطيط وتطوير الأعمال ريم المقبل، أن جائزة المحافظ أطلقت بموضوعات نوعية تتواكب ومستهدفات النمو والتنوع الاقتصادي في المملكة؛ حيث طرحت الجائزة في دورتها الأولى مجالات بحثية عصرية تلامس المستقبل؛ كالطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، ومجالات الغذاء والبيئة وتحلية المياه؛ مستهدفة مشاركة الباحثين من منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومنسوبي الجامعات والمراكز البحثية بالمملكة.

بدورها أشارت مدير عام إدارة البحوث والدراسات بالمؤسسة الدكتورة صالحة آل شويل، إلى أنه جرى تحديد عدد من الشروط؛ منها أن يكون المشروع مبتكرًا في تصميمه أو موضوعه أو كليهما معًا، وأن يحتوي على أفكار تؤدي للتنمية المستدامة، ويسهم في حل المشاكل البحثية ذات الأولوية في القطاعات المختلفة.