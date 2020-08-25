النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لقاح أوكسفورد قد يُقدم للجهات التنظيمية هذا العام

يتوقف على جمع العلماء ما يكفي من البيانات

أفاد مدير مجموعة اللقاحات في جامعة أوكسفورد آندرو بولارد، اليوم (الثلاثاء)، بأن لقاحًا تجريبيًا مضادًا لمرض "كوفيد-19"، وتطوره الجامعة بالتعاون مع شركة أسترازينيكا قد يُقدم للجهات التنظيمية هذا العام إذا تمكن العلماء من جمع ما يكفي من البيانات.

وقال "بولارد" لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "من الممكن أن نقدم هذه البيانات للجهات التنظيمية هذا العام إذا زادت الحالات سريعًا في التجارب السريرية ومن ثم ستكون هناك عملية يمر بها من أجل إجراء تقييم كامل للبيانات"، وفقاً لـ"رويترز".

وأثار لقاح أوكسفورد آمالاً مبكرة في أولى تجاربه على البشر، عندما أثار استجابة مناعية، مما يسلط الضوء على مكانته كأحد اللقاحات الرائدة في السباق لإنتاج لقاح مضاد للمرض الذي أصاب الاقتصاد العالمي بالشلل.

وتصدرت التجربة العناوين هذا الأسبوع عندما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، أن الإدارة الأمريكية تدرس تعجيل إجراءات استخدام اللقاح في الولايات المتحدة قبل انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
لقاح أوكسفورد قد يُقدم للجهات التنظيمية هذا العام
سبق

أفاد مدير مجموعة اللقاحات في جامعة أوكسفورد آندرو بولارد، اليوم (الثلاثاء)، بأن لقاحًا تجريبيًا مضادًا لمرض "كوفيد-19"، وتطوره الجامعة بالتعاون مع شركة أسترازينيكا قد يُقدم للجهات التنظيمية هذا العام إذا تمكن العلماء من جمع ما يكفي من البيانات.

وقال "بولارد" لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "من الممكن أن نقدم هذه البيانات للجهات التنظيمية هذا العام إذا زادت الحالات سريعًا في التجارب السريرية ومن ثم ستكون هناك عملية يمر بها من أجل إجراء تقييم كامل للبيانات"، وفقاً لـ"رويترز".

وأثار لقاح أوكسفورد آمالاً مبكرة في أولى تجاربه على البشر، عندما أثار استجابة مناعية، مما يسلط الضوء على مكانته كأحد اللقاحات الرائدة في السباق لإنتاج لقاح مضاد للمرض الذي أصاب الاقتصاد العالمي بالشلل.

وتصدرت التجربة العناوين هذا الأسبوع عندما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، أن الإدارة الأمريكية تدرس تعجيل إجراءات استخدام اللقاح في الولايات المتحدة قبل انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
02:53 PM

لقاح أوكسفورد قد يُقدم للجهات التنظيمية هذا العام

يتوقف على جمع العلماء ما يكفي من البيانات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
634

أفاد مدير مجموعة اللقاحات في جامعة أوكسفورد آندرو بولارد، اليوم (الثلاثاء)، بأن لقاحًا تجريبيًا مضادًا لمرض "كوفيد-19"، وتطوره الجامعة بالتعاون مع شركة أسترازينيكا قد يُقدم للجهات التنظيمية هذا العام إذا تمكن العلماء من جمع ما يكفي من البيانات.

وقال "بولارد" لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "من الممكن أن نقدم هذه البيانات للجهات التنظيمية هذا العام إذا زادت الحالات سريعًا في التجارب السريرية ومن ثم ستكون هناك عملية يمر بها من أجل إجراء تقييم كامل للبيانات"، وفقاً لـ"رويترز".

وأثار لقاح أوكسفورد آمالاً مبكرة في أولى تجاربه على البشر، عندما أثار استجابة مناعية، مما يسلط الضوء على مكانته كأحد اللقاحات الرائدة في السباق لإنتاج لقاح مضاد للمرض الذي أصاب الاقتصاد العالمي بالشلل.

وتصدرت التجربة العناوين هذا الأسبوع عندما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، أن الإدارة الأمريكية تدرس تعجيل إجراءات استخدام اللقاح في الولايات المتحدة قبل انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,197
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,483
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,644
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,915

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة