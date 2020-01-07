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"القويحص" يستقبل رئيس "بر الشرائع" ويناقشان سُبل التعاون المشترك

"المالكي" قدَّم شرحًا عن أعمال الجمعية وأبرز نشاطاتها ومشاريعها الوقفية

استقبل أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبد الله القويحص، بمكتبه أمس رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالشرائع، الدكتور ستر بن ثواب الجعيد، يرافقه عدنان بن عطية المالكي عضو مجلس الإدارة المشرف المالي للجمعية، ورئيس قسم الشؤون الإدارية بالجمعية بندر سمارة.

وخلال اللقاء قدم المالكي شرحًا مفصلاً عن أعمال الجمعية، وأبرز نشاطاتها ومشاريعها الوقفية، والأعمال التطوعية والنجاحات التي تحققت عقب تأسيس الجمعية على مدى خمسة أعوام.

كما تم تبادل الآراء والأفكار لتطوير العمل التطوعي، وخلق بيئة نموذجية ومجتمعية مستدامة لخدمة مستفيدي الجمعية، بما يضمن لهم حياة كريمة بإذن الله.

وتم بحث سبل التعاون مع أمانة العاصمة المقدسة.

ومن جانبه، أثنى المهندس القويحص على الجهود الكبيرة التي تقوم بها جمعية البر الخيرية، ولاسيما أنها تخدم أكثر من 21 مخططًا في منطقة الشرائع من خلال أعمالها الخيرية بالشرائع على مدار العام، وفي المواسم. وأبدى استعداده التام للتعاون مع الجمعية، ‏وأكد أن جميع إمكانات الأمانة مسخرة لخدمة المستفيدين وجميع الجهات الحكومية والأهلية على حد سواء.

مكة المكرمة أمين العاصمة المقدسة محمد القويحص رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالشرائع ستر الجعيد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"القويحص" يستقبل رئيس "بر الشرائع" ويناقشان سُبل التعاون المشترك
سبق

استقبل أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبد الله القويحص، بمكتبه أمس رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالشرائع، الدكتور ستر بن ثواب الجعيد، يرافقه عدنان بن عطية المالكي عضو مجلس الإدارة المشرف المالي للجمعية، ورئيس قسم الشؤون الإدارية بالجمعية بندر سمارة.

وخلال اللقاء قدم المالكي شرحًا مفصلاً عن أعمال الجمعية، وأبرز نشاطاتها ومشاريعها الوقفية، والأعمال التطوعية والنجاحات التي تحققت عقب تأسيس الجمعية على مدى خمسة أعوام.

كما تم تبادل الآراء والأفكار لتطوير العمل التطوعي، وخلق بيئة نموذجية ومجتمعية مستدامة لخدمة مستفيدي الجمعية، بما يضمن لهم حياة كريمة بإذن الله.

وتم بحث سبل التعاون مع أمانة العاصمة المقدسة.

ومن جانبه، أثنى المهندس القويحص على الجهود الكبيرة التي تقوم بها جمعية البر الخيرية، ولاسيما أنها تخدم أكثر من 21 مخططًا في منطقة الشرائع من خلال أعمالها الخيرية بالشرائع على مدار العام، وفي المواسم. وأبدى استعداده التام للتعاون مع الجمعية، ‏وأكد أن جميع إمكانات الأمانة مسخرة لخدمة المستفيدين وجميع الجهات الحكومية والأهلية على حد سواء.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
01:33 AM
اخر تعديل
07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
03:00 AM

"القويحص" يستقبل رئيس "بر الشرائع" ويناقشان سُبل التعاون المشترك

"المالكي" قدَّم شرحًا عن أعمال الجمعية وأبرز نشاطاتها ومشاريعها الوقفية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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استقبل أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبد الله القويحص، بمكتبه أمس رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالشرائع، الدكتور ستر بن ثواب الجعيد، يرافقه عدنان بن عطية المالكي عضو مجلس الإدارة المشرف المالي للجمعية، ورئيس قسم الشؤون الإدارية بالجمعية بندر سمارة.

وخلال اللقاء قدم المالكي شرحًا مفصلاً عن أعمال الجمعية، وأبرز نشاطاتها ومشاريعها الوقفية، والأعمال التطوعية والنجاحات التي تحققت عقب تأسيس الجمعية على مدى خمسة أعوام.

كما تم تبادل الآراء والأفكار لتطوير العمل التطوعي، وخلق بيئة نموذجية ومجتمعية مستدامة لخدمة مستفيدي الجمعية، بما يضمن لهم حياة كريمة بإذن الله.

وتم بحث سبل التعاون مع أمانة العاصمة المقدسة.

ومن جانبه، أثنى المهندس القويحص على الجهود الكبيرة التي تقوم بها جمعية البر الخيرية، ولاسيما أنها تخدم أكثر من 21 مخططًا في منطقة الشرائع من خلال أعمالها الخيرية بالشرائع على مدار العام، وفي المواسم. وأبدى استعداده التام للتعاون مع الجمعية، ‏وأكد أن جميع إمكانات الأمانة مسخرة لخدمة المستفيدين وجميع الجهات الحكومية والأهلية على حد سواء.

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