"ليفاندوفسكي" يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا .. و"فليك " المدرب الأفضل

لاعبو بايرن ميونيخ يحصدون جوائز الأفضلية

توّج نجم بايرن ميونيخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي، اليوم الخميس، بجائزة أفضل لاعب في القارة العجوز عن موسم 2019-2020، على هامش قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، التي أجريت في مدينة جنيف السويسرية.

وتنافس ليفاندوفسكي مع الثنائي مانويل نوير، حارس بايرن ميونيخ، وكيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي على الجائزة، بعد دخولهم القائمة النهائية منذ أيام.

وقدّم ليفاندوفسكي، موسمًا استثنائيًا مع الفريق البافاري، وأسهم بشكل رئيس في حصد الثلاثية (الدوري، الكأس، ودوري الأبطال)، علمًا بأنه حصد جائزة الهداف في المسابقات الثلاث.

وهذه أول مرة يتوّج ليفاندوفسكي بتلك الجائزة التي انطلقت في موسم 2010-2011، علمًا بأن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس أكثر من حصدها (3 مرات).

كما فاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل مهاجم في دوري الأبطال، فيما حصد البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، جائزة أفضل لاعب وسط في بطولة دوري أبطال أوروبا عن موسم 2019-2020.

وتحصل الدولي الألماني ولاعب بايرن ميونيخ جوشوا كيميتش على جائزة أفضل مدافع في أوروبا عن الموسم الماضي في حفل قرعة دور مجموعات دوري الأبطال وجوائز الاتحاد الأوروبي للعبة، فيما ذهبت جائزة أفضل مدرب في أوروبا عن موسم 2019-2020 للألماني هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ.

في الجانب الآخر فقد حازت الدنماركية بيرنيل هاردر لاعبة تشيلسي الإنجليزي جائزة أفضل لاعبة (للسيدات) عن الموسم الماضي.