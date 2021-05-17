قالت النيابة العامة عبر حسابها في تويتر، إن عدم المبادرة إلى تقديم إقرار – الإفصاح - للجهة المختصة في منافذ المملكة عن الحيازة النقدية وما في حكمها لما يبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال فأكثر أو الإقرار الكاذب في هذا الشأن، سلوك ينطوي على شبهة قيام جريمة غسل أموال.
"النيابة": عدم الإفصاح عن الأموال البالغة 60 ألف ريال ينطوي على شبهة غسل أموال
أكدت أن الإقرار الكاذب عن الحيازة النقدية بهذا الشأن يعد جريمة
قالت النيابة العامة عبر حسابها في تويتر، إن عدم المبادرة إلى تقديم إقرار – الإفصاح - للجهة المختصة في منافذ المملكة عن الحيازة النقدية وما في حكمها لما يبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال فأكثر أو الإقرار الكاذب في هذا الشأن، سلوك ينطوي على شبهة قيام جريمة غسل أموال.
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"النيابة": عدم الإفصاح عن الأموال البالغة 60 ألف ريال ينطوي على شبهة غسل أموالهادي العصيمي سبق 2021-05-17
17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
10:00 PM
"النيابة": عدم الإفصاح عن الأموال البالغة 60 ألف ريال ينطوي على شبهة غسل أموال
أكدت أن الإقرار الكاذب عن الحيازة النقدية بهذا الشأن يعد جريمة
قالت النيابة العامة عبر حسابها في تويتر، إن عدم المبادرة إلى تقديم إقرار – الإفصاح - للجهة المختصة في منافذ المملكة عن الحيازة النقدية وما في حكمها لما يبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال فأكثر أو الإقرار الكاذب في هذا الشأن، سلوك ينطوي على شبهة قيام جريمة غسل أموال.
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