الهلال يسعى للابتعاد بصدارة الدوري .. والاتفاق لمحو آثار الخماسية

يلتقيان في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة في الدوري

يستضيف فريق الهلال الأول لكرة القدم نظيره الاتفاق عند الساعة 5:55 من مساء اليوم في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وتم تأجيل المباراة لمشاركة الهلال بمباراة السوبر المصري السعودي أمام الزمالك.

ويسعى الهلال المتصدر برصيد 21 نقطة ، إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق فوزه الثامن، واستغلال خسارة النصر الذي تراجع للمركز الثالث برصيد 19 نقطة على يد الأهلي الثاني بالرصيد نفسه يوم السبت الماضي بهدفين دون رد، ومن ثم الابتعاد أكثر بالصدارة.

ويسعى فريق الاتفاق إلى استعادة الثقة بعد تراجعه إلى المركز السادس بـرصيد 14 نقطة عقب خسارته الماضية على يد الفيصلي بنتيجة 1 - 5.