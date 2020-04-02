ألزمت بلدية بني سعد في محافظة ميسان، جنوبي الطائف، كافة محلات الجزارة الواقعة في نطاقها بوضع لاصق تباعد على الأرض بالمحل، وعدم إدخال أكثر من خمسة أشخاص، كذلك متابعة ما يُذبح يوميًّا، ونظافة الآلات المُستخدمة داخل تلك المحلات. وفي التفاصيل: جاء ذلك لما لاحظته البلدية من تزاحم في محلات الجزارة في حدود الفرع، وتم الإلزام تقيُّدًا بالجهود الاحترازية التي تباشرها الأمانات والبلديات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

شاهد.. بلدية "بني سعد" تفرض ضوابط جديدة على محلّات الجزارة بالفرع فهد العتيبي سبق 2020-04-02 ألزمت بلدية بني سعد في محافظة ميسان، جنوبي الطائف، كافة محلات الجزارة الواقعة في نطاقها بوضع لاصق تباعد على الأرض بالمحل، وعدم إدخال أكثر من خمسة أشخاص، كذلك متابعة ما يُذبح يوميًّا، ونظافة الآلات المُستخدمة داخل تلك المحلات.



وفي التفاصيل: جاء ذلك لما لاحظته البلدية من تزاحم في محلات الجزارة في حدود الفرع، وتم الإلزام تقيُّدًا بالجهود الاحترازية التي تباشرها الأمانات والبلديات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 09:15 PM

شاهد.. بلدية "بني سعد" تفرض ضوابط جديدة على محلّات الجزارة بالفرع ألزمتها بوضع لاصق تباعد وعدم إدخال أكثر من 5 أشخاص لمنع التزاحم





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ألزمت بلدية بني سعد في محافظة ميسان، جنوبي الطائف، كافة محلات الجزارة الواقعة في نطاقها بوضع لاصق تباعد على الأرض بالمحل، وعدم إدخال أكثر من خمسة أشخاص، كذلك متابعة ما يُذبح يوميًّا، ونظافة الآلات المُستخدمة داخل تلك المحلات.



وفي التفاصيل: جاء ذلك لما لاحظته البلدية من تزاحم في محلات الجزارة في حدود الفرع، وتم الإلزام تقيُّدًا بالجهود الاحترازية التي تباشرها الأمانات والبلديات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.