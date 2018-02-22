تخفيض فاتورة المباني التعليمية 300 مليون ولهذا السبب أغلقت 950 مدرسة

"العبادي": الوزارة تستهلك 20% من إجمالي الاستهلاك الحكومي السنوي للكهرباء

‫كشف وكيل ‫وزارة التعليم للشؤون المدرسية الدكتور محمد الهران، أنه تم إغلاق أكثر من 950 مدرسة خلال الأعوام الماضية؛ تحقيقاً للجودة في التعليم وتقليل الهدر المادي.‏

وأضاف، خلال مشاركته في لقاء القطاعات الهندسية "كفاءة الأداء"، أمس، الذي تنظمه وكالة المباني بوزارة التعليم بشكل سنوي ويُختتم اليوم، أن الوزارة تراعي دائماً في استحداث أو توسع المدارس، شروطاً أساسية؛ كعدد الطلاب، والمسافة المقطوعة، واستغلال المدارس القريبة والمجاورة.

واعترف "الهران" بوجود المدارس الصغيرة في القرى والهجر التي يكون فيها عدد المعلمين أكثر من أعداد الطلاب بقوله: "هذا قد يكون حاصلاً ولا ننكره تماماً"؛ مستدركاً: "لكن المملكة بلد شاسع جغرافياً، واسع النطاق، يشمل الكثير من القرى والهجر".

وأشار، في هذا الصدد، إلى ما تم إنجازه في مخطط وزارة التعليم الذي بدأ العام 1432 خلال 6 مراحل، والذي يستهدف ضم وإغلاق المدراس الصغيرة وقليلة الأعداد، التي لا يتجاوز طلابها 40 طالباً، بإغلاق أكثر من 950 مدرسة.

من جانبه، أوضح ‏وكيل ‫وزارة الطاقة للكهرباء الدكتور نايف العبادي، أن وزارة التعليم تستهلك 20% من الكهرباء من إجمالي الاستهلاك الحكومي السنوي في ‫المملكة، وأضاف: "نستهدف خلال العامين القادمين ترشيد الطاقة في أكثر من 1000 مدرسة".

بدوره أشار ‏وكيل وزارة التعليم للمباني المهندس يونس البراك إلى أنه "تم خفض الفاتورة الخاصة بالمباني من مليار ريال إلى 700 مليون بنسبة 30%"، وبيّن: "المباني المستأجرة حالياً لا تتجاوز 5000 مدرسة حول المملكة بنسبة تشغيل منخفضة جداً".

يُذكر أن لقاء القطاعات الهندسية "كفاءة الأداء"، الذي تنظّمه وكالة المباني بشكل سنوي، انطلق أمس الأربعاء برعاية وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، وحضور ممثلي القطاعات ذات العلاقة في وزارة الشوؤن البلدية والقروية، والمالية، والطاقة والصناعة والكهرباء، ويستمر لمدة يومين، ويشارك فيه عدد من القطاعات الهندسية ذات العلاقة من خارج الوزارة، يصاحبه معرض لمنتجات المشاريع الهندسية.

ويتخلل اللقاء إقامة جلسات وورش عمل متخصصة تركّز على التخطيط الشامل لرفع كفاءة الأداء، وترشيد الإنفاق في المباني التعليمية، وأنواع المدارس المستقبلية لتوفير الطاقة.