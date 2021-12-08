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"التأمينات الاجتماعية": أكثر من 1.5 مليون زائر للبوابة الإلكترونية الشهر الماضي

تصدير أكثر من 135 ألف تعريف بالمعاش من قنوات المؤسسة الإلكترونية المتعددة

أنجزت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أكثر من مليون و300 ألف معاملة إلكترونية لعملائها الخاضعين لأنظمة التقاعد ونظام التأمينات الاجتماعية خلال شهر نوفمبر 2021م.

وبحسب إحصاءات المؤسسة الشهرية، فقد تجاوز عدد زوار بوابة الخدمات الإلكترونية مليوناً و500 ألف زيارة، فيما بلغ عدد المسجلين الجدد في البوابة أكثر من 150 ألف مستخدم جديد، وشهد تطبيق الأجهزة الذكية عدد مرات تحميل بلغت أكثر من 136 ألف تحميل جديد للتطبيق من متاجر الأجهزة الذكية.

وأبانت التأمينات الاجتماعية عن تصديرها لأكثر من 135 ألف تعريف بالمعاش حُصِل عليه من قنوات المؤسسة الإلكترونية المتعددة خلال شهر نوفمبر. كما استقبلت المؤسسة أكثر من 136 ألف مكالمة اتصال واردة لمراكز الاتصال الهاتفي لخدمة العملاء، بالإضافة إلى ما يرد من استفسارات وتساؤلات عبر حسابات العناية بالعملاء في تويتر والبريد الإلكتروني.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تسعى من خلال استراتيجيتها إلى أتمتة جميع معاملاتها وخدماتها؛ تسهيلاً وتيسيراً لعملائها، وتمكيناً لهم لتنفيذ جميع المعاملات بشكل إلكتروني وعلى مدار الساعة دون الحاجة لزيارة أي من فروع المؤسسة.

وحصلت المؤسسة مؤخراً على مركز متقدم في قياس التحول الرقمي الحكومي التاسع للعام 2021م والمبني على مؤشرات عالمية متوافقة مع رؤية 2030.

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"التأمينات الاجتماعية": أكثر من 1.5 مليون زائر للبوابة الإلكترونية الشهر الماضي
سبق

أنجزت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أكثر من مليون و300 ألف معاملة إلكترونية لعملائها الخاضعين لأنظمة التقاعد ونظام التأمينات الاجتماعية خلال شهر نوفمبر 2021م.

وبحسب إحصاءات المؤسسة الشهرية، فقد تجاوز عدد زوار بوابة الخدمات الإلكترونية مليوناً و500 ألف زيارة، فيما بلغ عدد المسجلين الجدد في البوابة أكثر من 150 ألف مستخدم جديد، وشهد تطبيق الأجهزة الذكية عدد مرات تحميل بلغت أكثر من 136 ألف تحميل جديد للتطبيق من متاجر الأجهزة الذكية.

وأبانت التأمينات الاجتماعية عن تصديرها لأكثر من 135 ألف تعريف بالمعاش حُصِل عليه من قنوات المؤسسة الإلكترونية المتعددة خلال شهر نوفمبر. كما استقبلت المؤسسة أكثر من 136 ألف مكالمة اتصال واردة لمراكز الاتصال الهاتفي لخدمة العملاء، بالإضافة إلى ما يرد من استفسارات وتساؤلات عبر حسابات العناية بالعملاء في تويتر والبريد الإلكتروني.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تسعى من خلال استراتيجيتها إلى أتمتة جميع معاملاتها وخدماتها؛ تسهيلاً وتيسيراً لعملائها، وتمكيناً لهم لتنفيذ جميع المعاملات بشكل إلكتروني وعلى مدار الساعة دون الحاجة لزيارة أي من فروع المؤسسة.

وحصلت المؤسسة مؤخراً على مركز متقدم في قياس التحول الرقمي الحكومي التاسع للعام 2021م والمبني على مؤشرات عالمية متوافقة مع رؤية 2030.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
02:42 PM

"التأمينات الاجتماعية": أكثر من 1.5 مليون زائر للبوابة الإلكترونية الشهر الماضي

تصدير أكثر من 135 ألف تعريف بالمعاش من قنوات المؤسسة الإلكترونية المتعددة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أنجزت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أكثر من مليون و300 ألف معاملة إلكترونية لعملائها الخاضعين لأنظمة التقاعد ونظام التأمينات الاجتماعية خلال شهر نوفمبر 2021م.

وبحسب إحصاءات المؤسسة الشهرية، فقد تجاوز عدد زوار بوابة الخدمات الإلكترونية مليوناً و500 ألف زيارة، فيما بلغ عدد المسجلين الجدد في البوابة أكثر من 150 ألف مستخدم جديد، وشهد تطبيق الأجهزة الذكية عدد مرات تحميل بلغت أكثر من 136 ألف تحميل جديد للتطبيق من متاجر الأجهزة الذكية.

وأبانت التأمينات الاجتماعية عن تصديرها لأكثر من 135 ألف تعريف بالمعاش حُصِل عليه من قنوات المؤسسة الإلكترونية المتعددة خلال شهر نوفمبر. كما استقبلت المؤسسة أكثر من 136 ألف مكالمة اتصال واردة لمراكز الاتصال الهاتفي لخدمة العملاء، بالإضافة إلى ما يرد من استفسارات وتساؤلات عبر حسابات العناية بالعملاء في تويتر والبريد الإلكتروني.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تسعى من خلال استراتيجيتها إلى أتمتة جميع معاملاتها وخدماتها؛ تسهيلاً وتيسيراً لعملائها، وتمكيناً لهم لتنفيذ جميع المعاملات بشكل إلكتروني وعلى مدار الساعة دون الحاجة لزيارة أي من فروع المؤسسة.

وحصلت المؤسسة مؤخراً على مركز متقدم في قياس التحول الرقمي الحكومي التاسع للعام 2021م والمبني على مؤشرات عالمية متوافقة مع رؤية 2030.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,346
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,613
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,358
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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