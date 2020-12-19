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"المهيدب" يؤسس "منقيته" بـ80 مليون ريال

أشاد بالدعم الكبير لقطاع الإبل في المملكة

كشف رجل الأعمال المعروف إبراهيم عبدالله المهيدب، أنَّه يعمل على استثمار مؤسس في قطاع الإبل، مؤكِّدًا أنَّ هذا القطاع يملك مستقبلاً واعدًا، وهو بمثابة البوابة الاستثمارية الناجحة، في ظل العمل الاحترافي الكبير الذي يقوم به نادي الإبل برئاسة الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين.

وأوضح "المهيدب" أنَّه قرر المشاركة في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل قبل شهر فقط، وعمل جاهدًا من أجل التحضير وتأسيس منقيته بتكلفة بلغت الـ80 مليون ريال.

وقال: "لضيق المدَّة كانت الأسعار مضاعفة، فالناقة التي سعرها مليون ريال اشتريناها بمليونين، استطعنا أن نستحوذ على مجموعة من نوادر الإبل، واشترينا فردية بـ6 ملايين ريال، وأخرى بـ3 ملايين ريال، وأحب أن أشكر تميم المهيدب، وحمد البسام على جهودهما الكبيرة في دعم المنقية من خلال البحث عن نوادر الإبل وضمها".

وأعلن "المهيدب" التحدِّي في الفردي، مشدِّدًا على أنَّ هدفه المركز الأول فقط، كما كشف عن مشاركته في شوطي "شلفا ولي العهد" و" كأس المؤسس" للون الشقح، مؤكِّدًا أنَّ النسخة الحالية للمهرجان تشهد منافسة قوية.

وثمَّن "المهيدب" الاهتمام الكبير والدعم الذي يجده قطاع الإبل، مشيرًا إلى أنَّ إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل رغم ظروف الجائحة، يأتي تأكيدًا للمكانة الكبيرة التي يتمتع بها هذا الموروث الثقافي لدى القيادة الرشيدة، مشيدًا بالالتزام الكبير من قِبل الجميع بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.

يُذكر أنَّ إبراهيم المهيدب دخل منافسات "فردي دق" لون "الشقح" في أول ظهور له بعد تأهل ثلاث من فردياته، ومن المنتظر أن تعلن نتائج الفائزين غدًا الأحد، وسط مشاركة أسماء قوية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المهيدب" يؤسس "منقيته" بـ80 مليون ريال
سبق

كشف رجل الأعمال المعروف إبراهيم عبدالله المهيدب، أنَّه يعمل على استثمار مؤسس في قطاع الإبل، مؤكِّدًا أنَّ هذا القطاع يملك مستقبلاً واعدًا، وهو بمثابة البوابة الاستثمارية الناجحة، في ظل العمل الاحترافي الكبير الذي يقوم به نادي الإبل برئاسة الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين.

وأوضح "المهيدب" أنَّه قرر المشاركة في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل قبل شهر فقط، وعمل جاهدًا من أجل التحضير وتأسيس منقيته بتكلفة بلغت الـ80 مليون ريال.

وقال: "لضيق المدَّة كانت الأسعار مضاعفة، فالناقة التي سعرها مليون ريال اشتريناها بمليونين، استطعنا أن نستحوذ على مجموعة من نوادر الإبل، واشترينا فردية بـ6 ملايين ريال، وأخرى بـ3 ملايين ريال، وأحب أن أشكر تميم المهيدب، وحمد البسام على جهودهما الكبيرة في دعم المنقية من خلال البحث عن نوادر الإبل وضمها".

وأعلن "المهيدب" التحدِّي في الفردي، مشدِّدًا على أنَّ هدفه المركز الأول فقط، كما كشف عن مشاركته في شوطي "شلفا ولي العهد" و" كأس المؤسس" للون الشقح، مؤكِّدًا أنَّ النسخة الحالية للمهرجان تشهد منافسة قوية.

وثمَّن "المهيدب" الاهتمام الكبير والدعم الذي يجده قطاع الإبل، مشيرًا إلى أنَّ إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل رغم ظروف الجائحة، يأتي تأكيدًا للمكانة الكبيرة التي يتمتع بها هذا الموروث الثقافي لدى القيادة الرشيدة، مشيدًا بالالتزام الكبير من قِبل الجميع بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.

يُذكر أنَّ إبراهيم المهيدب دخل منافسات "فردي دق" لون "الشقح" في أول ظهور له بعد تأهل ثلاث من فردياته، ومن المنتظر أن تعلن نتائج الفائزين غدًا الأحد، وسط مشاركة أسماء قوية.

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442
08:46 PM

"المهيدب" يؤسس "منقيته" بـ80 مليون ريال

أشاد بالدعم الكبير لقطاع الإبل في المملكة

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نافل السبيعي - رماح
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كشف رجل الأعمال المعروف إبراهيم عبدالله المهيدب، أنَّه يعمل على استثمار مؤسس في قطاع الإبل، مؤكِّدًا أنَّ هذا القطاع يملك مستقبلاً واعدًا، وهو بمثابة البوابة الاستثمارية الناجحة، في ظل العمل الاحترافي الكبير الذي يقوم به نادي الإبل برئاسة الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين.

وأوضح "المهيدب" أنَّه قرر المشاركة في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل قبل شهر فقط، وعمل جاهدًا من أجل التحضير وتأسيس منقيته بتكلفة بلغت الـ80 مليون ريال.

وقال: "لضيق المدَّة كانت الأسعار مضاعفة، فالناقة التي سعرها مليون ريال اشتريناها بمليونين، استطعنا أن نستحوذ على مجموعة من نوادر الإبل، واشترينا فردية بـ6 ملايين ريال، وأخرى بـ3 ملايين ريال، وأحب أن أشكر تميم المهيدب، وحمد البسام على جهودهما الكبيرة في دعم المنقية من خلال البحث عن نوادر الإبل وضمها".

وأعلن "المهيدب" التحدِّي في الفردي، مشدِّدًا على أنَّ هدفه المركز الأول فقط، كما كشف عن مشاركته في شوطي "شلفا ولي العهد" و" كأس المؤسس" للون الشقح، مؤكِّدًا أنَّ النسخة الحالية للمهرجان تشهد منافسة قوية.

وثمَّن "المهيدب" الاهتمام الكبير والدعم الذي يجده قطاع الإبل، مشيرًا إلى أنَّ إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل رغم ظروف الجائحة، يأتي تأكيدًا للمكانة الكبيرة التي يتمتع بها هذا الموروث الثقافي لدى القيادة الرشيدة، مشيدًا بالالتزام الكبير من قِبل الجميع بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.

يُذكر أنَّ إبراهيم المهيدب دخل منافسات "فردي دق" لون "الشقح" في أول ظهور له بعد تأهل ثلاث من فردياته، ومن المنتظر أن تعلن نتائج الفائزين غدًا الأحد، وسط مشاركة أسماء قوية.

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