"بلدي العاصمة المقدسة" يقرّ بإنشاء مطاعم ومقاهٍ على أطراف مكة

خلال جلسته الاعتيادية 49 التي عقدت بحضور رئيس المجلس والأعضاء

أقر المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة، التوصيات الخاصة بعمل مجمعات مطاعم ومقاهٍ على أطراف مدينة مكة المكرمة، وذلك خلال جلسته الاعتيادية التاسعة والأربعين التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس وحضور الأعضاء.

وفي التفاصيل، طالبت لجنة الصحة العامة والبيئة بالمجلس البلدي بمكة المكرمة، عبر حساب المجلس البلدي على " تويتر" أمانة العاصمة المقدسة بطرح مواقع استثمارية لإنشائها مجمعات للمطاعم والكافيهات خارج حد الحرم، وفق ما نصّت عليه اللائحة الخاصة بتقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها.

يُشار إلى أن لائحة اشتراطات تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، التي بدأ العمل بها، والتي اعتمدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، قد منعت ترخيص تقديم الجراك والمعسل في المواقع الداخلة في الحدود الشرعية لمكة المكرّمة.