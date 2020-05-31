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مكالمات فيديو "زوم" الجماعية لن تكون "محمية" إلا بمقابل مادي

كشفت تقارير صحفية عالمية أن خدمة مكالمات الفيديو الجماعية "زوم" لن تكون محمية أو مشفرة إلا بمقابل مادي.

وأشار تقرير منشور في موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن الخدمة المجانية من "زوم" لن تكون محمية على الإطلاق.

ونقل الموقع التقني عن أليكس ستاموس، مستشار الأمن السيبراني في زوم، قوله: إن الشركة تُخطط لتقديم "تشفير أقوى" عبر مكالمات الفيديو للعملاء، الذين يدفعون مقابلًا ماديًّا سواء للشركات أو المؤسسات أو المدارس.

وأوضح "ستاموس" أنه لن يتم توفير تلك الخدمة للحسابات المجانية، ولكنه أشار إلى أنه ليس من الواضح إذا ما كانت الشركة ستقدم استثناءات للمنظمات غير الهادفة للربح أو المعارضين.

وقال المتحدث باسم زوم: إن استراتيجية الشركة للتشفير الشامل ما زالت قيد العمل، وما يتم طرحه حاليًا هو التشفير الجزئي.

مكالمات الفيديو الجماعية زوم

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مكالمات فيديو "زوم" الجماعية لن تكون "محمية" إلا بمقابل مادي
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن خدمة مكالمات الفيديو الجماعية "زوم" لن تكون محمية أو مشفرة إلا بمقابل مادي.

وأشار تقرير منشور في موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن الخدمة المجانية من "زوم" لن تكون محمية على الإطلاق.

ونقل الموقع التقني عن أليكس ستاموس، مستشار الأمن السيبراني في زوم، قوله: إن الشركة تُخطط لتقديم "تشفير أقوى" عبر مكالمات الفيديو للعملاء، الذين يدفعون مقابلًا ماديًّا سواء للشركات أو المؤسسات أو المدارس.

وأوضح "ستاموس" أنه لن يتم توفير تلك الخدمة للحسابات المجانية، ولكنه أشار إلى أنه ليس من الواضح إذا ما كانت الشركة ستقدم استثناءات للمنظمات غير الهادفة للربح أو المعارضين.

وقال المتحدث باسم زوم: إن استراتيجية الشركة للتشفير الشامل ما زالت قيد العمل، وما يتم طرحه حاليًا هو التشفير الجزئي.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
12:53 PM

مكالمات فيديو "زوم" الجماعية لن تكون "محمية" إلا بمقابل مادي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن خدمة مكالمات الفيديو الجماعية "زوم" لن تكون محمية أو مشفرة إلا بمقابل مادي.

وأشار تقرير منشور في موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن الخدمة المجانية من "زوم" لن تكون محمية على الإطلاق.

ونقل الموقع التقني عن أليكس ستاموس، مستشار الأمن السيبراني في زوم، قوله: إن الشركة تُخطط لتقديم "تشفير أقوى" عبر مكالمات الفيديو للعملاء، الذين يدفعون مقابلًا ماديًّا سواء للشركات أو المؤسسات أو المدارس.

وأوضح "ستاموس" أنه لن يتم توفير تلك الخدمة للحسابات المجانية، ولكنه أشار إلى أنه ليس من الواضح إذا ما كانت الشركة ستقدم استثناءات للمنظمات غير الهادفة للربح أو المعارضين.

وقال المتحدث باسم زوم: إن استراتيجية الشركة للتشفير الشامل ما زالت قيد العمل، وما يتم طرحه حاليًا هو التشفير الجزئي.

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