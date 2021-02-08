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الخفجي.. إتلاف أغذية فاسدة وإغلاق 12 منشأة ورصد 69 مخالفة احترازات

عبر 700 جولة رقابية نفّذتها "الأمانة" خلال أسبوع.. "دعوة للإبلاغ"

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، الأسبوع الماضي، 700 جولة رقابية على المحال التجارية والمطاعم وأسواق النفع العام بمحافظة الخفجي؛ للتأكّد من التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا وتطبيق "توكلنا".

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن إغلاق 12 منشأة تجارية، ورصد 69 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية، و10 مخالفات تكدس، وإتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك.

ودعت الأمانة، الجميع، إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أيّ مخالفات أو تجاوزات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات (940).

أمانة المنطقة الشرقية

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الخفجي.. إتلاف أغذية فاسدة وإغلاق 12 منشأة ورصد 69 مخالفة احترازات
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، الأسبوع الماضي، 700 جولة رقابية على المحال التجارية والمطاعم وأسواق النفع العام بمحافظة الخفجي؛ للتأكّد من التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا وتطبيق "توكلنا".

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن إغلاق 12 منشأة تجارية، ورصد 69 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية، و10 مخالفات تكدس، وإتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك.

ودعت الأمانة، الجميع، إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أيّ مخالفات أو تجاوزات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات (940).

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
10:19 AM

الخفجي.. إتلاف أغذية فاسدة وإغلاق 12 منشأة ورصد 69 مخالفة احترازات

عبر 700 جولة رقابية نفّذتها "الأمانة" خلال أسبوع.. "دعوة للإبلاغ"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخفجي
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، الأسبوع الماضي، 700 جولة رقابية على المحال التجارية والمطاعم وأسواق النفع العام بمحافظة الخفجي؛ للتأكّد من التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا وتطبيق "توكلنا".

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن إغلاق 12 منشأة تجارية، ورصد 69 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية، و10 مخالفات تكدس، وإتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك.

ودعت الأمانة، الجميع، إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أيّ مخالفات أو تجاوزات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات (940).

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