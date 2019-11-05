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زفاف "عبدالعزيز بن فيصل" إلى كريمة "ابن ختلة"

احتفل العقيد الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان آل سعود مساء أمس بحفل زفافه إلى كريمة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن ختلة بالرياض.


وحضر الحفل عدد من الأمراء والسفراء والمشايخ والأعيان.

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زفاف "عبدالعزيز بن فيصل" إلى كريمة "ابن ختلة"
سبق

احتفل العقيد الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان آل سعود مساء أمس بحفل زفافه إلى كريمة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن ختلة بالرياض.


وحضر الحفل عدد من الأمراء والسفراء والمشايخ والأعيان.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
11:41 PM

زفاف "عبدالعزيز بن فيصل" إلى كريمة "ابن ختلة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل العقيد الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان آل سعود مساء أمس بحفل زفافه إلى كريمة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن ختلة بالرياض.


وحضر الحفل عدد من الأمراء والسفراء والمشايخ والأعيان.

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