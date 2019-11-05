زفاف "عبدالعزيز بن فيصل" إلى كريمة "ابن ختلة"

احتفل العقيد الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان آل سعود مساء أمس بحفل زفافه إلى كريمة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن ختلة بالرياض.
وحضر الحفل عدد من الأمراء والسفراء والمشايخ والأعيان.
احتفل العقيد الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان آل سعود مساء أمس بحفل زفافه إلى كريمة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن ختلة بالرياض.
وحضر الحفل عدد من الأمراء والسفراء والمشايخ والأعيان.
احتفل العقيد الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان آل سعود مساء أمس بحفل زفافه إلى كريمة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن ختلة بالرياض.
وحضر الحفل عدد من الأمراء والسفراء والمشايخ والأعيان.
احتفل العقيد الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان آل سعود مساء أمس بحفل زفافه إلى كريمة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن ختلة بالرياض.
وحضر الحفل عدد من الأمراء والسفراء والمشايخ والأعيان.