"واشنطن بوست": إصابات كورونا في أمريكا تتخطى المليون حالة

بلغ عدد الوفيات حسب آخر الإحصائيات أكثر من 55 ألف حالة

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تخطت، اليوم الأحد، حاجز المليون إصابة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبلغ عدد الوفيات بسبب كورونا في الولايات المتحدة أكثر من 55 ألف وفاة، حيث تعد أمريكا أكثر الدول في عدد الإصابات والوفيات بسبب الفيروس.