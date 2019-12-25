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"الزهراني" يتفقّد سير اختبارات الفصل الدراسي الأول فى الليلية الخامسة بمكة

وقف على جاهزية اللجان واطلع على برامج التوجيه المقدمة للدارسين

تفقّد مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بمكة الدكتور فهد الزهراني، عملية سير اختبارات الفصل الدراسي الأول في الليلية الخامسة الثانوية بمدرسة شريح القاضي الثانوية، بحضور المشرف المتابع لأعمال الاختبارات بالمدرسة حسين الجابري.

واطلع "الزهراني" على جاهزية اللجان، وتابع سير الاختبارات وأداء الدارسين، والتقى بقائد المدرسة فيصل الأسمري، الذي أطلعه على سير أعمال الاختبارات منذ دخول الدارس إلى لجنة الاختبار وحتى وصول ورقة إجابته إلى لجنة رصد الدرجات في موقع نور.

وقد اطلع فهد الحارثي وكيل الليلية الخامسة الثانوية على السجلات الخاصة بلجان الاختبارات والمتضمنة لجنة التحكم والضبط، ولجنة التصحيح والمراجعة، ولجنة الإشراف والملاحظة، ولجنة الرصد والتنظيمات الخاصة بكل لجنة.

كما زار "الزهراني" مكتب المرشد الطلابي مبارك العصيمي بالمدرسة الليلية الخامسة الثانوية، واطلع على سجلات وبرامج التوجيه والإرشاد المقدمة للدارسين خلال الفصل الأول، وأثنى على ما رآه من أعمال مميزة.

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"الزهراني" يتفقّد سير اختبارات الفصل الدراسي الأول فى الليلية الخامسة بمكة
سبق

تفقّد مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بمكة الدكتور فهد الزهراني، عملية سير اختبارات الفصل الدراسي الأول في الليلية الخامسة الثانوية بمدرسة شريح القاضي الثانوية، بحضور المشرف المتابع لأعمال الاختبارات بالمدرسة حسين الجابري.

واطلع "الزهراني" على جاهزية اللجان، وتابع سير الاختبارات وأداء الدارسين، والتقى بقائد المدرسة فيصل الأسمري، الذي أطلعه على سير أعمال الاختبارات منذ دخول الدارس إلى لجنة الاختبار وحتى وصول ورقة إجابته إلى لجنة رصد الدرجات في موقع نور.

وقد اطلع فهد الحارثي وكيل الليلية الخامسة الثانوية على السجلات الخاصة بلجان الاختبارات والمتضمنة لجنة التحكم والضبط، ولجنة التصحيح والمراجعة، ولجنة الإشراف والملاحظة، ولجنة الرصد والتنظيمات الخاصة بكل لجنة.

كما زار "الزهراني" مكتب المرشد الطلابي مبارك العصيمي بالمدرسة الليلية الخامسة الثانوية، واطلع على سجلات وبرامج التوجيه والإرشاد المقدمة للدارسين خلال الفصل الأول، وأثنى على ما رآه من أعمال مميزة.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
09:09 PM

"الزهراني" يتفقّد سير اختبارات الفصل الدراسي الأول فى الليلية الخامسة بمكة

وقف على جاهزية اللجان واطلع على برامج التوجيه المقدمة للدارسين

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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تفقّد مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بمكة الدكتور فهد الزهراني، عملية سير اختبارات الفصل الدراسي الأول في الليلية الخامسة الثانوية بمدرسة شريح القاضي الثانوية، بحضور المشرف المتابع لأعمال الاختبارات بالمدرسة حسين الجابري.

واطلع "الزهراني" على جاهزية اللجان، وتابع سير الاختبارات وأداء الدارسين، والتقى بقائد المدرسة فيصل الأسمري، الذي أطلعه على سير أعمال الاختبارات منذ دخول الدارس إلى لجنة الاختبار وحتى وصول ورقة إجابته إلى لجنة رصد الدرجات في موقع نور.

وقد اطلع فهد الحارثي وكيل الليلية الخامسة الثانوية على السجلات الخاصة بلجان الاختبارات والمتضمنة لجنة التحكم والضبط، ولجنة التصحيح والمراجعة، ولجنة الإشراف والملاحظة، ولجنة الرصد والتنظيمات الخاصة بكل لجنة.

كما زار "الزهراني" مكتب المرشد الطلابي مبارك العصيمي بالمدرسة الليلية الخامسة الثانوية، واطلع على سجلات وبرامج التوجيه والإرشاد المقدمة للدارسين خلال الفصل الأول، وأثنى على ما رآه من أعمال مميزة.

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