أغلقت هيئة تطوير منطقة مكة طريق علي بن أبي طالب (الدائري الرابع) بمكة المكرمة من تقاطع طريق السيل حتى تقاطع طريق المدينة المنورة، وذلك لاستكمال الأعمال المتبقية للمشروع، تحت إشراف أمانة العاصمة المقدسة.
مكة.. إغلاق طريق علي بن أبي طالب من تقاطع السيل حتى تقاطع المدينة
لاستكمال الأعمال المتبقية للمشروع تحت إشراف أمانة العاصمة المقدسة
أغلقت هيئة تطوير منطقة مكة طريق علي بن أبي طالب (الدائري الرابع) بمكة المكرمة من تقاطع طريق السيل حتى تقاطع طريق المدينة المنورة، وذلك لاستكمال الأعمال المتبقية للمشروع، تحت إشراف أمانة العاصمة المقدسة.
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مكة.. إغلاق طريق علي بن أبي طالب من تقاطع السيل حتى تقاطع المدينةهادي العصيمي سبق 2019-10-01
01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
11:16 PM
مكة.. إغلاق طريق علي بن أبي طالب من تقاطع السيل حتى تقاطع المدينة
لاستكمال الأعمال المتبقية للمشروع تحت إشراف أمانة العاصمة المقدسة
أغلقت هيئة تطوير منطقة مكة طريق علي بن أبي طالب (الدائري الرابع) بمكة المكرمة من تقاطع طريق السيل حتى تقاطع طريق المدينة المنورة، وذلك لاستكمال الأعمال المتبقية للمشروع، تحت إشراف أمانة العاصمة المقدسة.
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