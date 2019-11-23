انتحار شاب في عقده الثاني في منتزه بمحافظة القرى بالباحة
قام بشنق نفسه بإحدى المظلات.. وجارٍ التحقيق لمعرفة أسباب الحادث
باشرت الجهات الأمنية ظهر أمس الجمعة، حادثة انتحار شاب في منتصف عقده الثاني، وذلك بأحد المنتزهات في محافظة القرى بمنطقة الباحة.
وأوضحت مصادر "سبق" بأن شاباً يبلغ من العمر 14 عاماً يدرس بالمرحلة الثانوية قام بشنق نفسه بإحدى المظلات بمنتزه القمة بشمرخ في محافظة القرى.
ولا زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.
انتحار
الباحة
محافظة القرى
انتحار شاب في عقده الثاني في منتزه بمحافظة القرى بالباحة
عبدالعزيز الشهري
سبق
2019-11-23
باشرت الجهات الأمنية ظهر أمس الجمعة، حادثة انتحار شاب في منتصف عقده الثاني، وذلك بأحد المنتزهات في محافظة القرى بمنطقة الباحة.
وأوضحت مصادر "سبق" بأن شاباً يبلغ من العمر 14 عاماً يدرس بالمرحلة الثانوية قام بشنق نفسه بإحدى المظلات بمنتزه القمة بشمرخ في محافظة القرى.
ولا زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.
23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
12:46 AM
اخر تعديل
23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
02:14 AM
انتحار شاب في عقده الثاني في منتزه بمحافظة القرى بالباحة
قام بشنق نفسه بإحدى المظلات.. وجارٍ التحقيق لمعرفة أسباب الحادث
باشرت الجهات الأمنية ظهر أمس الجمعة، حادثة انتحار شاب في منتصف عقده الثاني، وذلك بأحد المنتزهات في محافظة القرى بمنطقة الباحة.
وأوضحت مصادر "سبق" بأن شاباً يبلغ من العمر 14 عاماً يدرس بالمرحلة الثانوية قام بشنق نفسه بإحدى المظلات بمنتزه القمة بشمرخ في محافظة القرى.
ولا زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.