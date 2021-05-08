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منذ بداية عرضه.. "كوفيد ٢٥" يتصدّر الترند السعودي

يحظى العمل بمشاهدة كبيرة.. من أضخم الإنتاجات الدرامية

وصل مسلسل "كوفيد 25" للفنان يوسف الشريف إلى تصدر الترند في السعودية في عدة حلقات منذ بداية عرضه في منتصف رمضان على قناة روتانا خليجية في المملكة، بالتزامن مع تصدره الترند في مصر.

ويحظى العمل بمشاهدة كبيرة من الجمهور السعودي والمصري والعربي عبر العرض التلفزيوني على روتانا، ومتابعة وشعبية عريضة من خلال منصات التواصل الاجتماعي، رغم دخوله السباق الرمضاني الحالي في النصف الثاني من الشهر الفضيل.

ويعد مسلسل "كوفيد 25" من أضخم الإنتاجات الدرامية العربية هذا العام، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجي، وبطولة كل من: يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، زكي فطين عبد الوهاب، عماد رشاد، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، وإسلام جمال.

والعمل عبارة عن ١٥ حلقة فقط؛ حيث تتصاعد أحداث العمل الدرامية من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق، مع الإعلان عن انتشار وباء غامض في عام ٢٠٢٥، يسبب تشويش الانتباه والانتحار، وتنتقل عدواه عبر نظرة العين؛ ما يتطلب ارتداء نظارات واقية علاوة على الكمامات، فيما يحاول الطبيب يوسف الشريف البحث عن مصل معالج، للحد من تلك الأزمة التي تهدد البشرية.

مسلسل كوفيد 25 الترند السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منذ بداية عرضه.. "كوفيد ٢٥" يتصدّر الترند السعودي
سبق

وصل مسلسل "كوفيد 25" للفنان يوسف الشريف إلى تصدر الترند في السعودية في عدة حلقات منذ بداية عرضه في منتصف رمضان على قناة روتانا خليجية في المملكة، بالتزامن مع تصدره الترند في مصر.

ويحظى العمل بمشاهدة كبيرة من الجمهور السعودي والمصري والعربي عبر العرض التلفزيوني على روتانا، ومتابعة وشعبية عريضة من خلال منصات التواصل الاجتماعي، رغم دخوله السباق الرمضاني الحالي في النصف الثاني من الشهر الفضيل.

ويعد مسلسل "كوفيد 25" من أضخم الإنتاجات الدرامية العربية هذا العام، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجي، وبطولة كل من: يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، زكي فطين عبد الوهاب، عماد رشاد، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، وإسلام جمال.

والعمل عبارة عن ١٥ حلقة فقط؛ حيث تتصاعد أحداث العمل الدرامية من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق، مع الإعلان عن انتشار وباء غامض في عام ٢٠٢٥، يسبب تشويش الانتباه والانتحار، وتنتقل عدواه عبر نظرة العين؛ ما يتطلب ارتداء نظارات واقية علاوة على الكمامات، فيما يحاول الطبيب يوسف الشريف البحث عن مصل معالج، للحد من تلك الأزمة التي تهدد البشرية.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
08:43 PM

منذ بداية عرضه.. "كوفيد ٢٥" يتصدّر الترند السعودي

يحظى العمل بمشاهدة كبيرة.. من أضخم الإنتاجات الدرامية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وصل مسلسل "كوفيد 25" للفنان يوسف الشريف إلى تصدر الترند في السعودية في عدة حلقات منذ بداية عرضه في منتصف رمضان على قناة روتانا خليجية في المملكة، بالتزامن مع تصدره الترند في مصر.

ويحظى العمل بمشاهدة كبيرة من الجمهور السعودي والمصري والعربي عبر العرض التلفزيوني على روتانا، ومتابعة وشعبية عريضة من خلال منصات التواصل الاجتماعي، رغم دخوله السباق الرمضاني الحالي في النصف الثاني من الشهر الفضيل.

ويعد مسلسل "كوفيد 25" من أضخم الإنتاجات الدرامية العربية هذا العام، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجي، وبطولة كل من: يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، زكي فطين عبد الوهاب، عماد رشاد، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، وإسلام جمال.

والعمل عبارة عن ١٥ حلقة فقط؛ حيث تتصاعد أحداث العمل الدرامية من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق، مع الإعلان عن انتشار وباء غامض في عام ٢٠٢٥، يسبب تشويش الانتباه والانتحار، وتنتقل عدواه عبر نظرة العين؛ ما يتطلب ارتداء نظارات واقية علاوة على الكمامات، فيما يحاول الطبيب يوسف الشريف البحث عن مصل معالج، للحد من تلك الأزمة التي تهدد البشرية.

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