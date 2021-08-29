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حارة ورياح مغبرة.. "أجواء الأحد" كما يراها "الحصيني": هنا ممطرة!

قال: تميل للاعتدال فجراً.. "متوسطة" و"شبه قوية" وغيوم على أجزاء

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم الأحد -إن شاء الله- ‏أجواءً حارة نهاراً على معظم مناطق المملكة والخليج وتميل إلى الاعتدال فجراً.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "‏تظهر بعض الغيوم على مرتفعات جازان بعضها ممطر".

وتابع: ‏رياح من متوسطة لشبه قوية "مغبرة" على أجزاءٍ من المنطقة الغربية وغرب وشمال الوسطى وشمال الدمام، ‏إلا أن يصرفها الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حارة ورياح مغبرة.. "أجواء الأحد" كما يراها "الحصيني": هنا ممطرة!
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم الأحد -إن شاء الله- ‏أجواءً حارة نهاراً على معظم مناطق المملكة والخليج وتميل إلى الاعتدال فجراً.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "‏تظهر بعض الغيوم على مرتفعات جازان بعضها ممطر".

وتابع: ‏رياح من متوسطة لشبه قوية "مغبرة" على أجزاءٍ من المنطقة الغربية وغرب وشمال الوسطى وشمال الدمام، ‏إلا أن يصرفها الله.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
09:04 AM

حارة ورياح مغبرة.. "أجواء الأحد" كما يراها "الحصيني": هنا ممطرة!

قال: تميل للاعتدال فجراً.. "متوسطة" و"شبه قوية" وغيوم على أجزاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,370

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم الأحد -إن شاء الله- ‏أجواءً حارة نهاراً على معظم مناطق المملكة والخليج وتميل إلى الاعتدال فجراً.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "‏تظهر بعض الغيوم على مرتفعات جازان بعضها ممطر".

وتابع: ‏رياح من متوسطة لشبه قوية "مغبرة" على أجزاءٍ من المنطقة الغربية وغرب وشمال الوسطى وشمال الدمام، ‏إلا أن يصرفها الله.

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