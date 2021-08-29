حارة ورياح مغبرة.. "أجواء الأحد" كما يراها "الحصيني": هنا ممطرة!
قال: تميل للاعتدال فجراً.. "متوسطة" و"شبه قوية" وغيوم على أجزاء
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم الأحد -إن شاء الله- أجواءً حارة نهاراً على معظم مناطق المملكة والخليج وتميل إلى الاعتدال فجراً.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "تظهر بعض الغيوم على مرتفعات جازان بعضها ممطر".
وتابع: رياح من متوسطة لشبه قوية "مغبرة" على أجزاءٍ من المنطقة الغربية وغرب وشمال الوسطى وشمال الدمام، إلا أن يصرفها الله.
حارة ورياح مغبرة.. "أجواء الأحد" كما يراها "الحصيني": هنا ممطرة!
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-08-29
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم الأحد -إن شاء الله- أجواءً حارة نهاراً على معظم مناطق المملكة والخليج وتميل إلى الاعتدال فجراً.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "تظهر بعض الغيوم على مرتفعات جازان بعضها ممطر".
وتابع: رياح من متوسطة لشبه قوية "مغبرة" على أجزاءٍ من المنطقة الغربية وغرب وشمال الوسطى وشمال الدمام، إلا أن يصرفها الله.
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
09:04 AM
حارة ورياح مغبرة.. "أجواء الأحد" كما يراها "الحصيني": هنا ممطرة!
قال: تميل للاعتدال فجراً.. "متوسطة" و"شبه قوية" وغيوم على أجزاء
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم الأحد -إن شاء الله- أجواءً حارة نهاراً على معظم مناطق المملكة والخليج وتميل إلى الاعتدال فجراً.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "تظهر بعض الغيوم على مرتفعات جازان بعضها ممطر".
وتابع: رياح من متوسطة لشبه قوية "مغبرة" على أجزاءٍ من المنطقة الغربية وغرب وشمال الوسطى وشمال الدمام، إلا أن يصرفها الله.