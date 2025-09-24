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بالبصمة.. صحة نجران تحتفي باليوم الوطني 89

تضمنت حملة للتبرع بالدم وفحص للسكري وزيارة للمرضى

احتفلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران اليوم بذكرى اليوم الوطني ٨٩، وذلك بحضور نائب مدير عام صحة نجران، الدكتور إبراهيم بني هميم، وعدد من مسؤولي صحة نجران، ومنسوبي ومنسوبات المديرية.

ورفع الدكتور "بني هميم" خلال الاحتفالية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين، وإلى الشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني ومرور ٨٩ عاماً على توحيد المملكة؛ مؤكداً على أن الحب والولاء للوطن وللقيادة الرشيدة واجب على كل مواطن مخلص ويحتم على الجميع البذل والعمل والعطاء للوصول بهذه الأرض الطاهرة إلى القمة وتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

و شهدت الاحتفالية مشاركة عدد من طالبات المدرسة العاشرة الابتدائية والمتوسطة الحادية عشرة بقصائد ولوحات وطنية لاقت استحسان الجميع.

و تضمنت الاحتفالية مشاركة الحضور بالتبصيم على لوحة مرسوم بها خريطة العالم مع بروز خريطة المملكة، حيث يقوم المشاركون بالتبصيم حتى تكتمل خريطة الوطن باللون الأخضر، كما تضمنت الفعاليات حملة للتبرع بالدم ونقطة للفحص المبكر للسكري وقياس الوزن.

ونظم مستشفى الملك خالد حملة للتبرع بالدم بالتزامن مع الاحتفاء باليوم الوطني تحت شعار "دماؤنا فداء لجنودنا البواسل" تهدف إلى دعم الجنود المرابطين على الحد الجنوبي، بالإضافة إلى تنمية الحس الوطني المرتبط بالتبرع وسد الحاجة المتزايدة للمرضى المحتاجين للدم.

تضمنت فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني زيارة المرضى المنومين في مستشفيات المنطقة ومشاركتهم فرحة الوطن بالهدايا والورود والأعلام الوطنية والتي بدورها انعكست على محياهم وسعادتهم بالمشاركة في فرحة الوطن.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بالبصمة.. صحة نجران تحتفي باليوم الوطني 89
سبق

احتفلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران اليوم بذكرى اليوم الوطني ٨٩، وذلك بحضور نائب مدير عام صحة نجران، الدكتور إبراهيم بني هميم، وعدد من مسؤولي صحة نجران، ومنسوبي ومنسوبات المديرية.

ورفع الدكتور "بني هميم" خلال الاحتفالية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين، وإلى الشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني ومرور ٨٩ عاماً على توحيد المملكة؛ مؤكداً على أن الحب والولاء للوطن وللقيادة الرشيدة واجب على كل مواطن مخلص ويحتم على الجميع البذل والعمل والعطاء للوصول بهذه الأرض الطاهرة إلى القمة وتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

و شهدت الاحتفالية مشاركة عدد من طالبات المدرسة العاشرة الابتدائية والمتوسطة الحادية عشرة بقصائد ولوحات وطنية لاقت استحسان الجميع.

و تضمنت الاحتفالية مشاركة الحضور بالتبصيم على لوحة مرسوم بها خريطة العالم مع بروز خريطة المملكة، حيث يقوم المشاركون بالتبصيم حتى تكتمل خريطة الوطن باللون الأخضر، كما تضمنت الفعاليات حملة للتبرع بالدم ونقطة للفحص المبكر للسكري وقياس الوزن.

ونظم مستشفى الملك خالد حملة للتبرع بالدم بالتزامن مع الاحتفاء باليوم الوطني تحت شعار "دماؤنا فداء لجنودنا البواسل" تهدف إلى دعم الجنود المرابطين على الحد الجنوبي، بالإضافة إلى تنمية الحس الوطني المرتبط بالتبرع وسد الحاجة المتزايدة للمرضى المحتاجين للدم.

تضمنت فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني زيارة المرضى المنومين في مستشفيات المنطقة ومشاركتهم فرحة الوطن بالهدايا والورود والأعلام الوطنية والتي بدورها انعكست على محياهم وسعادتهم بالمشاركة في فرحة الوطن.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
07:33 PM

بالبصمة.. صحة نجران تحتفي باليوم الوطني 89

تضمنت حملة للتبرع بالدم وفحص للسكري وزيارة للمرضى

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هادي آل كليب - نجران
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احتفلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران اليوم بذكرى اليوم الوطني ٨٩، وذلك بحضور نائب مدير عام صحة نجران، الدكتور إبراهيم بني هميم، وعدد من مسؤولي صحة نجران، ومنسوبي ومنسوبات المديرية.

ورفع الدكتور "بني هميم" خلال الاحتفالية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين، وإلى الشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني ومرور ٨٩ عاماً على توحيد المملكة؛ مؤكداً على أن الحب والولاء للوطن وللقيادة الرشيدة واجب على كل مواطن مخلص ويحتم على الجميع البذل والعمل والعطاء للوصول بهذه الأرض الطاهرة إلى القمة وتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

و شهدت الاحتفالية مشاركة عدد من طالبات المدرسة العاشرة الابتدائية والمتوسطة الحادية عشرة بقصائد ولوحات وطنية لاقت استحسان الجميع.

و تضمنت الاحتفالية مشاركة الحضور بالتبصيم على لوحة مرسوم بها خريطة العالم مع بروز خريطة المملكة، حيث يقوم المشاركون بالتبصيم حتى تكتمل خريطة الوطن باللون الأخضر، كما تضمنت الفعاليات حملة للتبرع بالدم ونقطة للفحص المبكر للسكري وقياس الوزن.

ونظم مستشفى الملك خالد حملة للتبرع بالدم بالتزامن مع الاحتفاء باليوم الوطني تحت شعار "دماؤنا فداء لجنودنا البواسل" تهدف إلى دعم الجنود المرابطين على الحد الجنوبي، بالإضافة إلى تنمية الحس الوطني المرتبط بالتبرع وسد الحاجة المتزايدة للمرضى المحتاجين للدم.

تضمنت فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني زيارة المرضى المنومين في مستشفيات المنطقة ومشاركتهم فرحة الوطن بالهدايا والورود والأعلام الوطنية والتي بدورها انعكست على محياهم وسعادتهم بالمشاركة في فرحة الوطن.

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