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"الانضباط" توقف مدرب الهلال مباراتين.. وتلزم الطائي بدفع عشرة آلاف ريال

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارا يقضي بإيقاف الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال لمباراتين إضافة لتغريمه بمبلغ 20 ألف ريال.

وجاء ذلك نظير الإساءة لمسؤول مباراة فريقه أمام الفيصلي الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحسب ما ورد في التقرير الإلحاقي لحكم المباراة الوارد للجنة.

كما ألزمت اللجنة نادي الطائي بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم نظير تأخر نزول لاعبي الفريق في الشوط الثاني من المباراة التي جمعتهم أمام حطين ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وألزمت لاعب نادي البكيرية مهند أحمد القيضي بدفع غرامة مالية قدرها (10،000) عشرة الآف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم لقيامه عند الدقيقة (69) من مباراة فريقه أمام فريق جدة ، باستخدام اللعب العنيف تجاه لاعب من الفريق المنافس، وفقاً لتقرير حكم المباراة الوارد للجنة ، بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب عن البطاقة الحمراء.

ورفضت اللجنة احتجاج نادي الدرع ضد نادي عرعر بسبب مشاركة لاعب نادي عرعر منصور عسيري في المباراة التي أقيمت بين فريقي نادي الدرع ونادي عرعر بتاريخ 20-8-2020م ضمن منافسات الدوري السعودي لأندية الدرجة الثانية.

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"الانضباط" توقف مدرب الهلال مباراتين.. وتلزم الطائي بدفع عشرة آلاف ريال
سبق

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارا يقضي بإيقاف الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال لمباراتين إضافة لتغريمه بمبلغ 20 ألف ريال.

وجاء ذلك نظير الإساءة لمسؤول مباراة فريقه أمام الفيصلي الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحسب ما ورد في التقرير الإلحاقي لحكم المباراة الوارد للجنة.

كما ألزمت اللجنة نادي الطائي بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم نظير تأخر نزول لاعبي الفريق في الشوط الثاني من المباراة التي جمعتهم أمام حطين ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وألزمت لاعب نادي البكيرية مهند أحمد القيضي بدفع غرامة مالية قدرها (10،000) عشرة الآف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم لقيامه عند الدقيقة (69) من مباراة فريقه أمام فريق جدة ، باستخدام اللعب العنيف تجاه لاعب من الفريق المنافس، وفقاً لتقرير حكم المباراة الوارد للجنة ، بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب عن البطاقة الحمراء.

ورفضت اللجنة احتجاج نادي الدرع ضد نادي عرعر بسبب مشاركة لاعب نادي عرعر منصور عسيري في المباراة التي أقيمت بين فريقي نادي الدرع ونادي عرعر بتاريخ 20-8-2020م ضمن منافسات الدوري السعودي لأندية الدرجة الثانية.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
08:35 PM

"الانضباط" توقف مدرب الهلال مباراتين.. وتلزم الطائي بدفع عشرة آلاف ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارا يقضي بإيقاف الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال لمباراتين إضافة لتغريمه بمبلغ 20 ألف ريال.

وجاء ذلك نظير الإساءة لمسؤول مباراة فريقه أمام الفيصلي الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحسب ما ورد في التقرير الإلحاقي لحكم المباراة الوارد للجنة.

كما ألزمت اللجنة نادي الطائي بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم نظير تأخر نزول لاعبي الفريق في الشوط الثاني من المباراة التي جمعتهم أمام حطين ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وألزمت لاعب نادي البكيرية مهند أحمد القيضي بدفع غرامة مالية قدرها (10،000) عشرة الآف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم لقيامه عند الدقيقة (69) من مباراة فريقه أمام فريق جدة ، باستخدام اللعب العنيف تجاه لاعب من الفريق المنافس، وفقاً لتقرير حكم المباراة الوارد للجنة ، بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب عن البطاقة الحمراء.

ورفضت اللجنة احتجاج نادي الدرع ضد نادي عرعر بسبب مشاركة لاعب نادي عرعر منصور عسيري في المباراة التي أقيمت بين فريقي نادي الدرع ونادي عرعر بتاريخ 20-8-2020م ضمن منافسات الدوري السعودي لأندية الدرجة الثانية.

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