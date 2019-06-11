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كراني: أجواء المملكة تسجل درجة الـ54 مئوية تحت الشمس

قال: خلال 48 ساعة مضت.. والمرجو الاهتمام بالعمالة وحمايتهم

أكد خبير الأرصاد حسن كراني، أن أجواء المملكة سجلت درجة الـ54 مئوية تحت أشعة الشمس.

وقال عبر حسابه في "تويتر": سجلت أجواء المملكة خلال الـ48 ساعة الماضية حرارة عظمى تجاوزت الـ54 مئوية تحت أشعة الشمس.. والمرجو الاهتمام بالعمالة التي تعمل في الأماكن المفتوحة، وتوفير طرق السلامة لحمايتهم من ضربات الشمس.

وكانت وزارة العمل قد أعلنت في وقت سابق بدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع المنشآت؛ بدءًا من 15 يونيو من الساعة الـ12 ظهرًا إلى الساعة الـ3 مساءً حتى نهاية يوم السبت 5 المحرم 1440هـ الموافق 15 سبتمبر 2018م؛ وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين، وتجنيبهم ما قد يسبب مخاطر صحية؛ وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.

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كراني: أجواء المملكة تسجل درجة الـ54 مئوية تحت الشمس
سبق

أكد خبير الأرصاد حسن كراني، أن أجواء المملكة سجلت درجة الـ54 مئوية تحت أشعة الشمس.

وقال عبر حسابه في "تويتر": سجلت أجواء المملكة خلال الـ48 ساعة الماضية حرارة عظمى تجاوزت الـ54 مئوية تحت أشعة الشمس.. والمرجو الاهتمام بالعمالة التي تعمل في الأماكن المفتوحة، وتوفير طرق السلامة لحمايتهم من ضربات الشمس.

وكانت وزارة العمل قد أعلنت في وقت سابق بدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع المنشآت؛ بدءًا من 15 يونيو من الساعة الـ12 ظهرًا إلى الساعة الـ3 مساءً حتى نهاية يوم السبت 5 المحرم 1440هـ الموافق 15 سبتمبر 2018م؛ وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين، وتجنيبهم ما قد يسبب مخاطر صحية؛ وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
08:58 AM

كراني: أجواء المملكة تسجل درجة الـ54 مئوية تحت الشمس

قال: خلال 48 ساعة مضت.. والمرجو الاهتمام بالعمالة وحمايتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد خبير الأرصاد حسن كراني، أن أجواء المملكة سجلت درجة الـ54 مئوية تحت أشعة الشمس.

وقال عبر حسابه في "تويتر": سجلت أجواء المملكة خلال الـ48 ساعة الماضية حرارة عظمى تجاوزت الـ54 مئوية تحت أشعة الشمس.. والمرجو الاهتمام بالعمالة التي تعمل في الأماكن المفتوحة، وتوفير طرق السلامة لحمايتهم من ضربات الشمس.

وكانت وزارة العمل قد أعلنت في وقت سابق بدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع المنشآت؛ بدءًا من 15 يونيو من الساعة الـ12 ظهرًا إلى الساعة الـ3 مساءً حتى نهاية يوم السبت 5 المحرم 1440هـ الموافق 15 سبتمبر 2018م؛ وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين، وتجنيبهم ما قد يسبب مخاطر صحية؛ وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.

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