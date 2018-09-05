جامعة الأمير محمد بن فهد تطلق برنامج المنح الجزئية للدراسات العليا

في أوقات تتناسب مع الطلاب المتفرغين للدراسة والذين على رأس العمل

أطلق قسم المساعدات المالية بجامعة الأمير محمد بن فهد، برنامج المنح الجزئية للدراسات العليا، والذي يهدف لدعم رؤية المملكة 2030، في إعداد القادة السعوديين المتميزين والموهوبين أﻛﺎديمياً، القادرين على دعم رؤية المملكة وانتهاز الفرص المستقبلية.

ويشتمل البرنامج حالياً على تخصص ماجستير إدارة الأعمال، الذي يُعَد أحد البرامج القيادية المطلوبة عالمياً في بيئة العمل.

وحرصت الجامعة على طرح البرنامج في أوقات تتناسب مع الطلاب المتفرغين للدراسة والطلاب الذين هم على رأس العمل؛ حيث تُطرح المواد الدراسية للبرنامج خلال أيام الأسبوع من الأحد وحتى الأربعاء من الساعة الخامسة عصراً وحتى الثامنة مساءً.

ودعت الطلابَ الراغبين في الاستفادة من المنحة، إلى المبادرة بالتسجيل في البرنامج قبل الموعد النهائي للتسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني للجامعة، كما يمكن الحصول إلى مزيد من المعلومات عن شروط القبول عن طريق الرابط التالي:

https://www.pmu.edu.sa/Admission/Partial_Scholarship_Program_for_Graduate%20Studies.aspx

وأكد عميد إدارة القبول والتسجيل بالجامعة عمر جودت الموسى، أن الجامعة أطلقت هذا البرنامج بهدف دعم الطلاب السعوديين في الدرسات العليا خصوصاً، بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030، والتي تحرص على إعداد القادة السعوديين في المجالات الأكاديمية، ولفت إلى أن البرنامج يشتمل حالياً على تخصص ماجستير إدارة الأعمال؛ كونه أحد البرامج المطلوبة من قِبَل العديد من الراغبين في إكمال دراستهم العليا، مع تصميم برنامج دراسي مرن يناسب جميع الطلاب؛ بما فيهم الطلاب الذين هم على رأس العمل.