"محمد بن ناصر" يرعى حفل تخريج 10 آلاف طالب بجامعة جازان

نصحهم بأن ينهلوا من العلم ويبدؤوا العمل بجدية ويحافظوا عن أرواحهم

وجَّه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، رسالة لأبنائه الطلاب بأن يلتزموا بقواعد السلامة المرورية، وأن لا يستخدموا الجوال أثناء القيادة، وأن يحافظوا على أرواحهم، وأن ينهلوا من مناهل العلم والمعرفة، وأن يبدؤوا مرحلة العمل بكل جدية.

جاء ذلك خلال رعايته مساء أمس الثلاثاء حفل تخريج الدفعة الثالثة عشرة من طلاب جامعة جازان، وذلك بمدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جيزان.

وبدأ الحفل بمسيرة الخريجين الذين يمثلون مختلف كليات الجامعة، العلمية والأدبية وأقسامها التخصصية النوعية.. ثم بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وألقى مدير جامعة جازان كلمة، رحب فيها بأمير المنطقة معبرًا عن شكره وامتنانه على تفضله برعاية الحفل، ومشاركة أبنائه الخريجين فرحتهم بهذا اليوم الذي تحتفي فيه الجامعة بتخريج الدفعة الثالثة عشرة من طلابها، البالغ عددهم "10087" خريجًا وخريجة، منهم "3865" خريجًا، و"6222" خريجة. فيما بلغ عدد الخريجين في مرحلة الماجستير "79" خريجًا وخريجة.

وبيّن أن الرعاية الكريمة من أمير منطقة جازان تجسد مدى الترابط بينه وبين أبنائه الطلاب، ودعمه المسيرة العلمية في المنطقة، وما تلقاه الجامعة من اهتمام ومتابعة شخصية من سموه وسمو نائبه، ومتابعة من معالي وزير التعليم. مؤكدًا أن الجامعة عملت على تسليح طلابها بأدوات العلم والمعرفة، وحرصت على أن يكونوا قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع، وليساهموا في إكمال مسيرة البناء والتنمية. مثمنًا جهود عمداء الكليات والعمادات المساندة وجميع منسوبي الجامعة الذين أسهموا في إنجاح الحفل.

وهنأ في ختام كلمته الخريجين والخريجات بهذه المناسبة، داعيًا الجميع لمراقبة الله في السر والعلن، وتقديم كل ما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالخير والفائدة خدمة للدين ثم المليك والوطن.

بعد ذلك أُعلنت النتيجة النهائية للخريجين، فيما أدى الخريجون القسم، وشاهد أمير المنطقة والحضور عرضًا مرئيًّا بعنوان "عطاء ووفاء"، يبرز دعم ومتابعة أمير منطقة جازان للأعمال والمشروعات والخدمات كافة التي قدمتها وتقدمها جامعة جازان.

إثر ذلك أُلقيت كلمة الخريجين، التي ألقاها نيابة عنهم الخريج في كلية الشريعة والقانون حازم بن محمد التهامي، والتي أعرب خلالها عن شكر وتقدير الخريجين كافة لسمو أمير منطقة جازان لرعايته المستمرة، ودعمه لبرامج الجامعة، وتحفيزه أبناءه الطلاب والطالبات.. مبرزًا الجهود الكبيرة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأولياء الأمور، ومقدمًا التهنئة للخريجين والخريجات، وداعيًا إياهم لمزيد من العمل لخدمة وطنهم العزيز.

وفي نهاية الحفل كرم أمير منطقة جازان أوائل الخريجين، وتسلم سموه هدية تذكارية بالمناسبة.

وأعرب الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز عقب الحفل عن سعادته بالمشاركة في حفل تخريج الدفعة الثالثة عشرة من خريجي جامعة جازان، الذين يمثلون كوكبة متميزة في مختلف التخصصات العلمية لخدمة هذا الوطن العزيز، والمشاركة في تنميته.

وأكد أن منطقة جازان منبع رئيسي للكفاءات العلمية والعملية المتميزة والجادة، مشيرًا سموه إلى أن خريجي الجامعة سيكون لهم الدور البارز في المساهمة في التنمية الوطنية من خلال تخصصاتهم العلمية النوعية، وتحقيق رؤية السعودية 2030. متمنيًا التوفيق لأبنائه الخريجين والخريجات في حياتهم العملية.