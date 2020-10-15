مركز الاتصال الموحد بـ"الشؤون الإسلامية" يستقبل 75.562 اتصالًا وبلاغًا

شملت "خدمات المساجد وشؤون الدعوة والصيانة وجمعيات تحفيظ القرآن"

استقبل مركز خدمة الاتصال الموحد 1933 بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، منذ تدشين أعماله في الـ15 من شهر صفر 1440هـ، وحتى الـ24 من الشهر الجاري 75.562 اتصالًا هاتفيًّا وبلاغًا إلكترونيًّا، شملت خدمات المساجد، وشؤون الدعوة، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، وخدمات الوزارة الأخرى.

وقام فريق المركز بمتابعة إنجاز هذه البلاغات الواردة مع الجهات المختصة بالوزارة في إطار اختصاص كل منها.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة عن عمل المركز، أوضح أنه تلقى 21.375 بلاغًا لخدمات منسوبي المساجد، و14.838 بلاغًا لخدمات الصيانة، و9208 بلاغات بخصوص مكبرات الصوت، و6153 بلاغًا لطلبات التعيين، و2063 بلاغًا لخدمات المتبرعين، و1912 بلاغًا لشؤون الدعوة وتحفيظ القرآن، و11261 بلاغًا لخدمات الوزارة الأخرى.

وخلال أزمة فيروس كورونا حرصت الوزارة على تقديم الخدمات للمواطنين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والعمل "عن بُعد"؛ حيث قام موظفو المركز بتلقي الاتصالات من منازلهم بنهاية شهر رجب؛ حيث بلغ عدد هذه الاتصالات المستقبلة ومعالجتها 21590 مكالمة منها 8752 مكالمة بخصوص الإجراءات الاحترازية في المساجد.

وأكدت الوزارة دور المواطن في دعم أعمالها بالتبليغ عن أي مخالفة أو ملاحظة، إدراكًا منها لأهمية دوره المشترك مع الوزارة، وأنها ستعمل على مضاعفة الجهود لتلافي أي قصور، والتعامل مع جميع البلاغات الواردة إليها بأسرع وقت ممكن؛ حيث يقوم فريق المركز باستقبال البلاغات على مدار الساعة خلال جميع أيام الأسبوع.