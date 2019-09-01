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المسحل يستقبل "أوليفر كان".. ويكرم الحكمَيْن "الخضير والشمري"

استقبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل حـارس المنتخـب الألمانـي الأسبق أوليفر كان.

واستمع ياسر المسحل خلال لقائه بالمشرف العام على أكاديميـة أوليفر للحراسة إلى شرح حول برامج وخطط الأكاديمية، ونتائجها المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

كما قدم الحارس الألماني شرحًا حول أبـرز النتائج الفنية المتوقعة من دورة الرخصة السعودية لمدربي حراس المرمى، التي تقيمها اللجنة الفنية في الاتحاد بالتعاون مع الأكاديمية، وتقام في ثلاث مدن، هي (الريـاض وجدة والدمام).

من جانب آخر، كرم ياسر المسحل حكم الساحة الدولي تركي الخضير والحكم المساعد الدولي خلف الشمري، اللذين شاركا في إدارة مباريات بطولة اتحاد غرب آسيا 2019، منها المباراة النهائية للبطولة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المسحل يستقبل "أوليفر كان".. ويكرم الحكمَيْن "الخضير والشمري"
سبق

استقبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل حـارس المنتخـب الألمانـي الأسبق أوليفر كان.

واستمع ياسر المسحل خلال لقائه بالمشرف العام على أكاديميـة أوليفر للحراسة إلى شرح حول برامج وخطط الأكاديمية، ونتائجها المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

كما قدم الحارس الألماني شرحًا حول أبـرز النتائج الفنية المتوقعة من دورة الرخصة السعودية لمدربي حراس المرمى، التي تقيمها اللجنة الفنية في الاتحاد بالتعاون مع الأكاديمية، وتقام في ثلاث مدن، هي (الريـاض وجدة والدمام).

من جانب آخر، كرم ياسر المسحل حكم الساحة الدولي تركي الخضير والحكم المساعد الدولي خلف الشمري، اللذين شاركا في إدارة مباريات بطولة اتحاد غرب آسيا 2019، منها المباراة النهائية للبطولة.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
10:17 PM

المسحل يستقبل "أوليفر كان".. ويكرم الحكمَيْن "الخضير والشمري"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل حـارس المنتخـب الألمانـي الأسبق أوليفر كان.

واستمع ياسر المسحل خلال لقائه بالمشرف العام على أكاديميـة أوليفر للحراسة إلى شرح حول برامج وخطط الأكاديمية، ونتائجها المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

كما قدم الحارس الألماني شرحًا حول أبـرز النتائج الفنية المتوقعة من دورة الرخصة السعودية لمدربي حراس المرمى، التي تقيمها اللجنة الفنية في الاتحاد بالتعاون مع الأكاديمية، وتقام في ثلاث مدن، هي (الريـاض وجدة والدمام).

من جانب آخر، كرم ياسر المسحل حكم الساحة الدولي تركي الخضير والحكم المساعد الدولي خلف الشمري، اللذين شاركا في إدارة مباريات بطولة اتحاد غرب آسيا 2019، منها المباراة النهائية للبطولة.

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