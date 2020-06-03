الطقس اليوم: هطول أمطار رعدية على مناطق نجران وجازان وعسير

رياح نشطة على مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير)، فيما تؤثر الرياح النشطة على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.