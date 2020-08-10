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كلية الملك خالد العسكرية تعلن أرقام المقبولين من حملة الثانوية العامة

نشرت رابطاً إلكترونياً للنتائج من خلال رقم الطلب والهوية الوطنية

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني عن أرقام القبول الأولي للمتقدمين من حملة الشهادة الثانوية العامة، وكذلك أعلنت نتائج المرحلة الأولى للعام الدراسي 1442 هـ للمتقدمين من حملة الشهادة الجامعية.

ويمكن الاطلاع على النتائج من خلال رقم الطب ورقم الهوية الوطنية عبر هذا الرابط : https://kkmar.gov.sa/Default.aspx

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كلية الملك خالد العسكرية تعلن أرقام المقبولين من حملة الثانوية العامة
سبق

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني عن أرقام القبول الأولي للمتقدمين من حملة الشهادة الثانوية العامة، وكذلك أعلنت نتائج المرحلة الأولى للعام الدراسي 1442 هـ للمتقدمين من حملة الشهادة الجامعية.

ويمكن الاطلاع على النتائج من خلال رقم الطب ورقم الهوية الوطنية عبر هذا الرابط : https://kkmar.gov.sa/Default.aspx

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
08:43 PM

كلية الملك خالد العسكرية تعلن أرقام المقبولين من حملة الثانوية العامة

نشرت رابطاً إلكترونياً للنتائج من خلال رقم الطلب والهوية الوطنية

A A A
متعب البقمي - الرياض
0
2,541

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني عن أرقام القبول الأولي للمتقدمين من حملة الشهادة الثانوية العامة، وكذلك أعلنت نتائج المرحلة الأولى للعام الدراسي 1442 هـ للمتقدمين من حملة الشهادة الجامعية.

ويمكن الاطلاع على النتائج من خلال رقم الطب ورقم الهوية الوطنية عبر هذا الرابط : https://kkmar.gov.sa/Default.aspx

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38 مليار ..

38 مليار ..

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