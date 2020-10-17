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بدء تشغيل أول عيادة علاج طبيعي بمركز وسط أبها

في إطار الخطة الاستراتيجية لصحة عسير 2020

أعلنّت "صحة عسير"، بدء تشغيل أول عيادة علاج طبيعي بمركز وسط أبها الصحي، سعيًا لتطوير خدمات التأهيل الطبي بالمنطقة.

يأتي ذلك، حسب الخطة الاستراتيجية لصحة عسير لعام 2020، والتي من أهم أهدافها استحداث عيادات علاج طبيعي بمراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأوضحت "صحة عسير"، أن هذه الخطوة تسهم في رفع كفاءة خدمات التأهيل الطبي المقدمة للمرضى، وضمان تقديم خدمة ذات جودة مثالية، لتخفيف الضغط على المستشفيات المرجعية والتخصصية والمركزية؛ بما يضمن سهولة وصول المريض لخدمات التأهيل بشكل مستمر ودون انقطاع مما يسهم بسرعة الحصول على النتائج المرجوة.

ومن المقرر أن تسهم هذه العيادة في سرعة البدء بالخطة العلاجية، لتحسين جودة الحياة للمريض، ولسرعة تقديم خدمة العلاج الطبيعي وعدم الانتظار للحصول على موعد بالمستشفيات وما يصاحبه من مشاكل نفسية، وتقليل حاجة المريض لاستخدام الأدوية المسكنة لمشاكل الجهاز العظمي العضلي، وتوفير الوقت والجهد للمريض والمعالج من أجل متابعة الحالة الصحي، وتقليل التكلفة المعنوية وكذلك المادية للمرضى وأسرهم، إضافةً إلى تقليل الحاجة لعمل الأشعة والفحوصات التشخيصية المتقدمة.

يذكر أن هذه العيادة ستكون مبدئيًا مخصصة للمرضى الذين يعانون من الحالات الباردة والمزمنة، مثل: آلام أسفل الظهر مع عدم وجود اضطرابات عصبية وصحية Low Back Pain، وآلام عضلات الرقبة مع عدم وجود اضطرابات عصبية وصحية، والتهاب المفاصل العظمي المبكر Early Osteoarthritis، وشلل الوجه Facial Palsy، وآلام الكتف المتجمدة Frozen Shoulder، والنساء الحوامل(ما قبل الولادة).

ويحول المريض للعيادة من جميع المراكز الصحية في القطاع الصحي عن طريق أطباء الأسرة بعد عمل كل الإجراءات التشخيصية والعلاجية اللازمة، حسب مقتضى الحالة ويتم حجز موعد للعيادة عن طريق نظام موعد.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بدء تشغيل أول عيادة علاج طبيعي بمركز وسط أبها
سبق

أعلنّت "صحة عسير"، بدء تشغيل أول عيادة علاج طبيعي بمركز وسط أبها الصحي، سعيًا لتطوير خدمات التأهيل الطبي بالمنطقة.

يأتي ذلك، حسب الخطة الاستراتيجية لصحة عسير لعام 2020، والتي من أهم أهدافها استحداث عيادات علاج طبيعي بمراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأوضحت "صحة عسير"، أن هذه الخطوة تسهم في رفع كفاءة خدمات التأهيل الطبي المقدمة للمرضى، وضمان تقديم خدمة ذات جودة مثالية، لتخفيف الضغط على المستشفيات المرجعية والتخصصية والمركزية؛ بما يضمن سهولة وصول المريض لخدمات التأهيل بشكل مستمر ودون انقطاع مما يسهم بسرعة الحصول على النتائج المرجوة.

ومن المقرر أن تسهم هذه العيادة في سرعة البدء بالخطة العلاجية، لتحسين جودة الحياة للمريض، ولسرعة تقديم خدمة العلاج الطبيعي وعدم الانتظار للحصول على موعد بالمستشفيات وما يصاحبه من مشاكل نفسية، وتقليل حاجة المريض لاستخدام الأدوية المسكنة لمشاكل الجهاز العظمي العضلي، وتوفير الوقت والجهد للمريض والمعالج من أجل متابعة الحالة الصحي، وتقليل التكلفة المعنوية وكذلك المادية للمرضى وأسرهم، إضافةً إلى تقليل الحاجة لعمل الأشعة والفحوصات التشخيصية المتقدمة.

يذكر أن هذه العيادة ستكون مبدئيًا مخصصة للمرضى الذين يعانون من الحالات الباردة والمزمنة، مثل: آلام أسفل الظهر مع عدم وجود اضطرابات عصبية وصحية Low Back Pain، وآلام عضلات الرقبة مع عدم وجود اضطرابات عصبية وصحية، والتهاب المفاصل العظمي المبكر Early Osteoarthritis، وشلل الوجه Facial Palsy، وآلام الكتف المتجمدة Frozen Shoulder، والنساء الحوامل(ما قبل الولادة).

ويحول المريض للعيادة من جميع المراكز الصحية في القطاع الصحي عن طريق أطباء الأسرة بعد عمل كل الإجراءات التشخيصية والعلاجية اللازمة، حسب مقتضى الحالة ويتم حجز موعد للعيادة عن طريق نظام موعد.

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
05:30 PM

بدء تشغيل أول عيادة علاج طبيعي بمركز وسط أبها

في إطار الخطة الاستراتيجية لصحة عسير 2020

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بندر آل عوض - عسير
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أعلنّت "صحة عسير"، بدء تشغيل أول عيادة علاج طبيعي بمركز وسط أبها الصحي، سعيًا لتطوير خدمات التأهيل الطبي بالمنطقة.

يأتي ذلك، حسب الخطة الاستراتيجية لصحة عسير لعام 2020، والتي من أهم أهدافها استحداث عيادات علاج طبيعي بمراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأوضحت "صحة عسير"، أن هذه الخطوة تسهم في رفع كفاءة خدمات التأهيل الطبي المقدمة للمرضى، وضمان تقديم خدمة ذات جودة مثالية، لتخفيف الضغط على المستشفيات المرجعية والتخصصية والمركزية؛ بما يضمن سهولة وصول المريض لخدمات التأهيل بشكل مستمر ودون انقطاع مما يسهم بسرعة الحصول على النتائج المرجوة.

ومن المقرر أن تسهم هذه العيادة في سرعة البدء بالخطة العلاجية، لتحسين جودة الحياة للمريض، ولسرعة تقديم خدمة العلاج الطبيعي وعدم الانتظار للحصول على موعد بالمستشفيات وما يصاحبه من مشاكل نفسية، وتقليل حاجة المريض لاستخدام الأدوية المسكنة لمشاكل الجهاز العظمي العضلي، وتوفير الوقت والجهد للمريض والمعالج من أجل متابعة الحالة الصحي، وتقليل التكلفة المعنوية وكذلك المادية للمرضى وأسرهم، إضافةً إلى تقليل الحاجة لعمل الأشعة والفحوصات التشخيصية المتقدمة.

يذكر أن هذه العيادة ستكون مبدئيًا مخصصة للمرضى الذين يعانون من الحالات الباردة والمزمنة، مثل: آلام أسفل الظهر مع عدم وجود اضطرابات عصبية وصحية Low Back Pain، وآلام عضلات الرقبة مع عدم وجود اضطرابات عصبية وصحية، والتهاب المفاصل العظمي المبكر Early Osteoarthritis، وشلل الوجه Facial Palsy، وآلام الكتف المتجمدة Frozen Shoulder، والنساء الحوامل(ما قبل الولادة).

ويحول المريض للعيادة من جميع المراكز الصحية في القطاع الصحي عن طريق أطباء الأسرة بعد عمل كل الإجراءات التشخيصية والعلاجية اللازمة، حسب مقتضى الحالة ويتم حجز موعد للعيادة عن طريق نظام موعد.

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