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لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى تلتقي مدير "هدف"

استعراض لأبرز الجهود التي يقوم بها الصندوق وأهم الخطط والاستراتيجيات

زارت لجنة الإدارة والموارد البشرية - إحدى لجان مجلس الشورى المتخصصة - برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة عطا بن حمود السبيتي، وبمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، اليوم , مقر صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالرياض؛ حيث التقت اللجنة بمدير عام الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني والمدير التنفيذي للأعمال بالصندوق فراس أبا الخيل وعددٍ من المسؤولين في الصندوق.

وفي بداية اللقاء قدّم مدير صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" عرضًا تعريفيًّا لأبرز الجهود التي يقوم بها الصندوق، وأهم الخطط والاستراتيجيات التي يعمل على تنفيذها الصندوق في الفترة المقبلة، مؤكدًا على أهمية دعم المجلس ولجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس للمبادرات التي يقوم بها الصندوق.

بعد ذلك طرح أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال اللقاء، عددًا من التساؤلات عن أداء الصندوق؛ حيث أجاب المسؤولون في الصندوق عمّا ورد في هذه التساؤلات، مؤكدين حرصهم على تطوير أداء الصندوق لتحقيق جميع الأهداف التي يصبو إليها.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات التي تسهم في دعم أعمال الصندوق، والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه الصندوق في أدائه لمهامه.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة اللجنة للصندوق تأتي ضمن جهود مجلس الشورى ولجانه المتخصصة في الوقوف على أداء الجهات والمؤسسات الحكومية وإنجازاتها وما تقوم به وفقًا لمهامها أثناء مناقشة المجلس ودراسته لتقارير الأداء السنوية، وذلك في سياق تعاون المجلس مع مختلف الأجهزة الحكومية لرفع مستوى الأداء.

يذكر أن لجنة الإدارة والموارد البشرية ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها لدراستها، وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حيالها قبل رفعها للمجلس؛ لمناقشتها وإقرارها تحت قبة مجلس الشورى.

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لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى تلتقي مدير "هدف"
سبق

زارت لجنة الإدارة والموارد البشرية - إحدى لجان مجلس الشورى المتخصصة - برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة عطا بن حمود السبيتي، وبمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، اليوم , مقر صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالرياض؛ حيث التقت اللجنة بمدير عام الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني والمدير التنفيذي للأعمال بالصندوق فراس أبا الخيل وعددٍ من المسؤولين في الصندوق.

وفي بداية اللقاء قدّم مدير صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" عرضًا تعريفيًّا لأبرز الجهود التي يقوم بها الصندوق، وأهم الخطط والاستراتيجيات التي يعمل على تنفيذها الصندوق في الفترة المقبلة، مؤكدًا على أهمية دعم المجلس ولجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس للمبادرات التي يقوم بها الصندوق.

بعد ذلك طرح أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال اللقاء، عددًا من التساؤلات عن أداء الصندوق؛ حيث أجاب المسؤولون في الصندوق عمّا ورد في هذه التساؤلات، مؤكدين حرصهم على تطوير أداء الصندوق لتحقيق جميع الأهداف التي يصبو إليها.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات التي تسهم في دعم أعمال الصندوق، والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه الصندوق في أدائه لمهامه.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة اللجنة للصندوق تأتي ضمن جهود مجلس الشورى ولجانه المتخصصة في الوقوف على أداء الجهات والمؤسسات الحكومية وإنجازاتها وما تقوم به وفقًا لمهامها أثناء مناقشة المجلس ودراسته لتقارير الأداء السنوية، وذلك في سياق تعاون المجلس مع مختلف الأجهزة الحكومية لرفع مستوى الأداء.

يذكر أن لجنة الإدارة والموارد البشرية ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها لدراستها، وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حيالها قبل رفعها للمجلس؛ لمناقشتها وإقرارها تحت قبة مجلس الشورى.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
05:11 PM

لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى تلتقي مدير "هدف"

استعراض لأبرز الجهود التي يقوم بها الصندوق وأهم الخطط والاستراتيجيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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زارت لجنة الإدارة والموارد البشرية - إحدى لجان مجلس الشورى المتخصصة - برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة عطا بن حمود السبيتي، وبمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، اليوم , مقر صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالرياض؛ حيث التقت اللجنة بمدير عام الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني والمدير التنفيذي للأعمال بالصندوق فراس أبا الخيل وعددٍ من المسؤولين في الصندوق.

وفي بداية اللقاء قدّم مدير صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" عرضًا تعريفيًّا لأبرز الجهود التي يقوم بها الصندوق، وأهم الخطط والاستراتيجيات التي يعمل على تنفيذها الصندوق في الفترة المقبلة، مؤكدًا على أهمية دعم المجلس ولجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس للمبادرات التي يقوم بها الصندوق.

بعد ذلك طرح أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال اللقاء، عددًا من التساؤلات عن أداء الصندوق؛ حيث أجاب المسؤولون في الصندوق عمّا ورد في هذه التساؤلات، مؤكدين حرصهم على تطوير أداء الصندوق لتحقيق جميع الأهداف التي يصبو إليها.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات التي تسهم في دعم أعمال الصندوق، والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه الصندوق في أدائه لمهامه.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة اللجنة للصندوق تأتي ضمن جهود مجلس الشورى ولجانه المتخصصة في الوقوف على أداء الجهات والمؤسسات الحكومية وإنجازاتها وما تقوم به وفقًا لمهامها أثناء مناقشة المجلس ودراسته لتقارير الأداء السنوية، وذلك في سياق تعاون المجلس مع مختلف الأجهزة الحكومية لرفع مستوى الأداء.

يذكر أن لجنة الإدارة والموارد البشرية ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها لدراستها، وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حيالها قبل رفعها للمجلس؛ لمناقشتها وإقرارها تحت قبة مجلس الشورى.

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