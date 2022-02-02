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"البنتاغون": مناوراتنا البحرية الجارية بالخليج العربي لا تأتي من عدم

"كيربي" قال إن خطر إيران يتزايد بالمنطقة.. ونعمل مع شركائنا لمواجهته

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" جون كيربي للعربية، مساء الثلاثاء، إن مناورات الولايات المتحدة الأمريكية البحرية الجارية في الخليج العربي لا تأتي من عدم، وفقًا للعربية نت.

وأوضح البنتاغون أن خطر إيران يتزايد بالمنطقة وأن أمريكا تعمل على زيادة التعاون مع شركائها لمواجهته.

أمريكا وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون البحرية الأمريكية الخليج العربي

الرئيسية/ أخبار العالم

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"البنتاغون": مناوراتنا البحرية الجارية بالخليج العربي لا تأتي من عدم
سبق

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" جون كيربي للعربية، مساء الثلاثاء، إن مناورات الولايات المتحدة الأمريكية البحرية الجارية في الخليج العربي لا تأتي من عدم، وفقًا للعربية نت.

وأوضح البنتاغون أن خطر إيران يتزايد بالمنطقة وأن أمريكا تعمل على زيادة التعاون مع شركائها لمواجهته.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
12:10 AM

"البنتاغون": مناوراتنا البحرية الجارية بالخليج العربي لا تأتي من عدم

"كيربي" قال إن خطر إيران يتزايد بالمنطقة.. ونعمل مع شركائنا لمواجهته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" جون كيربي للعربية، مساء الثلاثاء، إن مناورات الولايات المتحدة الأمريكية البحرية الجارية في الخليج العربي لا تأتي من عدم، وفقًا للعربية نت.

وأوضح البنتاغون أن خطر إيران يتزايد بالمنطقة وأن أمريكا تعمل على زيادة التعاون مع شركائها لمواجهته.

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