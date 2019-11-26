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الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على المدينة.. غدًا

تشمل محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع والعيص وينبع وخيبر والعلا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة قد تصحب بتساقط البرد، مع نشاط في الرياح السطحية، بسرعة ٤٥ كيلومترًا في الساعة، مثيرة للأتربة والغبار وشبه انعدام في الرؤية على منطقة المدينة المنورة.

وأضافت أن بداية الحالة غدًا الأربعاء، وتستمر حتى يوم الجمعة القادم، مشيرًا إلى أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع والعيص وينبع وخيبر والعلا.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الإخوة المواطنين والمقيمين، بتوخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية، واتباع إرشادات السلامة التي تقي بعد الله من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه.

وأكد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العميد خالد مبارك الجهني؛ أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للاستعداد وإعداد خطط الطوارئ وعمل غرف الطوارئ ولجان التنسيق واللجنة الفورية بالمدينة المنورة والمحافظات.

الأرصاد الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على المدينة.. غدًا
سبق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة قد تصحب بتساقط البرد، مع نشاط في الرياح السطحية، بسرعة ٤٥ كيلومترًا في الساعة، مثيرة للأتربة والغبار وشبه انعدام في الرؤية على منطقة المدينة المنورة.

وأضافت أن بداية الحالة غدًا الأربعاء، وتستمر حتى يوم الجمعة القادم، مشيرًا إلى أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع والعيص وينبع وخيبر والعلا.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الإخوة المواطنين والمقيمين، بتوخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية، واتباع إرشادات السلامة التي تقي بعد الله من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه.

وأكد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العميد خالد مبارك الجهني؛ أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للاستعداد وإعداد خطط الطوارئ وعمل غرف الطوارئ ولجان التنسيق واللجنة الفورية بالمدينة المنورة والمحافظات.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
09:01 PM

الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على المدينة.. غدًا

تشمل محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع والعيص وينبع وخيبر والعلا

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ماجد الرفاعي - المدينة المنورة
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة قد تصحب بتساقط البرد، مع نشاط في الرياح السطحية، بسرعة ٤٥ كيلومترًا في الساعة، مثيرة للأتربة والغبار وشبه انعدام في الرؤية على منطقة المدينة المنورة.

وأضافت أن بداية الحالة غدًا الأربعاء، وتستمر حتى يوم الجمعة القادم، مشيرًا إلى أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع والعيص وينبع وخيبر والعلا.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الإخوة المواطنين والمقيمين، بتوخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية، واتباع إرشادات السلامة التي تقي بعد الله من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه.

وأكد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العميد خالد مبارك الجهني؛ أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للاستعداد وإعداد خطط الطوارئ وعمل غرف الطوارئ ولجان التنسيق واللجنة الفورية بالمدينة المنورة والمحافظات.

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