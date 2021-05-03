الحماية الأسرية بالرياض تطلق 10 مبادرات

بالتعاون مع مؤسسات القطاع غير الربحي

أطلقت إدارة الحماية الأسرية بمنطقة الرياض، خلال الفترة الأخيرة الماضية، وبالتعاون مع مؤسسات القطاع غير الربحي، عشر مبادرات تنموية لتعزيز دعم الحالات المستهدفة بخدماتها وسد مختلف احتياجاتهم.

وتهدف المبادرات إلى تشجيع القطاع الخاص على خلق فرص عمل مناسِبة لحالات العنف الأسري، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والخدمات الاجتماعية والنفسية والقانونية لهم حسب الاحتياج، من خلال عقد الشراكات مع العديد من الجمعيات مثل "جمعية مودة الخيرية وجمعية الوفاء للخدمات القانونية وجمعية بنيان الخيرية وجمعية النهضة النسائية".

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي أن إدارة الحماية الأسرية بمنطقة الرياض عملت خلال المدة نفسها وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية والقطاع غير الربحي على زيادة التغطية الجغرافية لوحدات الحماية الاجتماعية في محافظات المنطقة والتوسع في تكوين فرق الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى رفع مستوى الكادر النفسي والاجتماعي العامل في مجال الحماية الاجتماعية وتطوير مهاراته عن طريق تكثيف البرامج التدريبية وورش العمل الموجهة طوال العام.