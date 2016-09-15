النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البيئة" تكافح الجراد الصحراوي وتعالج 2000 هكتار في جازان والليث

توقعات بتزايد أعداد المناطق المصابة

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن فرق الاستكشاف والمكافحة الميدانية تمكنت من معالجة 2000 هكتار في مناطق شملت جازان والليث وذلك خلال الفترة 1-12 سبتمبر الجاري.

وأوضحت الوزارة أن أعمال الرش والمكافحة مستمرة عبر 20 سيارة بمنطقة جازان، خاصة في أحد المسارحة وأبوعريش ومؤخراً في بيش، وهذه المحافظات تأثرت بالأسراب التي غزت المنطقة حتى منتصف أغسطس الماضي والمجموعات التي قدمت من اليمن في نفس الفترة.

وأشارت إلى أن عمليات المكافحة في محافظة الليث تتم على بقع صغيرة في الأطوار المبكرة من الدبا في نطاق محدود، حيث تم دعم محافظة الليث بثلاث سيارات استكشاف ومكافحة ومبيدات لتغطية الإصابة.

وأكدت الوزارة أن حالة الجراد الصحراوي في مؤشر الاحتراس والحذر، وذلك في ظل المتغيرات الراهنة والتحسن المستمر للرطوبة الأرضية التي تساعد في تهيئة الغطاء النباتي، موضحة أنه مع استمرار هطول الأمطار على منطقة جازان فهناك تهديد عالي المستوى لانتقال المجموعات من داخل اليمن بالمنطقة القريبة من الحدود السعودية نحو مواقع هطول تلك الأمطار؛ وذلك للمعلومات الواردة التي تؤكد وجود إصابة هناك.

يذكر أن الوزارة تواصل في تنفيذ خطة الموسم الشتوي لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة للعام 2019م، حيث ينفذ المركز عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة، كما قام بتوفير جميع الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة، لصد غزو ونشاط الجراد المتوقع حدوثه في بعض مناطق المملكة؛ وذلك للحد من أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.

برق

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البيئة" تكافح الجراد الصحراوي وتعالج 2000 هكتار في جازان والليث
سبق

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن فرق الاستكشاف والمكافحة الميدانية تمكنت من معالجة 2000 هكتار في مناطق شملت جازان والليث وذلك خلال الفترة 1-12 سبتمبر الجاري.

وأوضحت الوزارة أن أعمال الرش والمكافحة مستمرة عبر 20 سيارة بمنطقة جازان، خاصة في أحد المسارحة وأبوعريش ومؤخراً في بيش، وهذه المحافظات تأثرت بالأسراب التي غزت المنطقة حتى منتصف أغسطس الماضي والمجموعات التي قدمت من اليمن في نفس الفترة.

وأشارت إلى أن عمليات المكافحة في محافظة الليث تتم على بقع صغيرة في الأطوار المبكرة من الدبا في نطاق محدود، حيث تم دعم محافظة الليث بثلاث سيارات استكشاف ومكافحة ومبيدات لتغطية الإصابة.

وأكدت الوزارة أن حالة الجراد الصحراوي في مؤشر الاحتراس والحذر، وذلك في ظل المتغيرات الراهنة والتحسن المستمر للرطوبة الأرضية التي تساعد في تهيئة الغطاء النباتي، موضحة أنه مع استمرار هطول الأمطار على منطقة جازان فهناك تهديد عالي المستوى لانتقال المجموعات من داخل اليمن بالمنطقة القريبة من الحدود السعودية نحو مواقع هطول تلك الأمطار؛ وذلك للمعلومات الواردة التي تؤكد وجود إصابة هناك.

يذكر أن الوزارة تواصل في تنفيذ خطة الموسم الشتوي لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة للعام 2019م، حيث ينفذ المركز عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة، كما قام بتوفير جميع الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة، لصد غزو ونشاط الجراد المتوقع حدوثه في بعض مناطق المملكة؛ وذلك للحد من أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
03:03 PM

"البيئة" تكافح الجراد الصحراوي وتعالج 2000 هكتار في جازان والليث

توقعات بتزايد أعداد المناطق المصابة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
1,133

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن فرق الاستكشاف والمكافحة الميدانية تمكنت من معالجة 2000 هكتار في مناطق شملت جازان والليث وذلك خلال الفترة 1-12 سبتمبر الجاري.

وأوضحت الوزارة أن أعمال الرش والمكافحة مستمرة عبر 20 سيارة بمنطقة جازان، خاصة في أحد المسارحة وأبوعريش ومؤخراً في بيش، وهذه المحافظات تأثرت بالأسراب التي غزت المنطقة حتى منتصف أغسطس الماضي والمجموعات التي قدمت من اليمن في نفس الفترة.

وأشارت إلى أن عمليات المكافحة في محافظة الليث تتم على بقع صغيرة في الأطوار المبكرة من الدبا في نطاق محدود، حيث تم دعم محافظة الليث بثلاث سيارات استكشاف ومكافحة ومبيدات لتغطية الإصابة.

وأكدت الوزارة أن حالة الجراد الصحراوي في مؤشر الاحتراس والحذر، وذلك في ظل المتغيرات الراهنة والتحسن المستمر للرطوبة الأرضية التي تساعد في تهيئة الغطاء النباتي، موضحة أنه مع استمرار هطول الأمطار على منطقة جازان فهناك تهديد عالي المستوى لانتقال المجموعات من داخل اليمن بالمنطقة القريبة من الحدود السعودية نحو مواقع هطول تلك الأمطار؛ وذلك للمعلومات الواردة التي تؤكد وجود إصابة هناك.

يذكر أن الوزارة تواصل في تنفيذ خطة الموسم الشتوي لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة للعام 2019م، حيث ينفذ المركز عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة، كما قام بتوفير جميع الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة، لصد غزو ونشاط الجراد المتوقع حدوثه في بعض مناطق المملكة؛ وذلك للحد من أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,499
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,826
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,746
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,258

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة