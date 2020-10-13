قبيل الحدث المرتقب.. أسهم الشركات المرتبطة بـ"أبل" تتألق في اليابان

ارتفاع "نيكي" مع ثلثي المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو

أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم؛ إذ تحسنت معنويات المستثمرين بعد أن قلصت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية خسائر تكبدتها في التعاملات المبكرة؛ بينما ارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بأبل قبل مناسبة للشركة المصنعة لآيفون في وقت لاحق اليوم.

ووفق "رويترز" صعد المؤشر نيكي القياسي 0.18% إلى 23601.78 نقطة؛ بينما ربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.35% إلى 1649.10 نقطة.

وأغلق نحو ثلثي المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو على ارتفاع؛ فيما سجلت قطاعات الطيران والتأمين والعقارات أفضل أداء في البورصة الرئيسية.

وانخفض المؤشران الرئيسيان في التعاملات الصباحية بفعل تراجع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وارتفاع الين؛ إذ تجاهل المستثمرون مكاسب وول ستريت أثناء الليل على خلفية تجدد صعود أسهم التكنولوجيا وتوقعات بحزمة مالية لمواجهة فيروس كورونا.

لكن المؤشريْن انتعشا؛ إذ قلصت العقود الآجلة الأمريكية خسائرها.

أيضًا تَلَقّت السوق الدعم من ارتفاع الأسهم المرتبطة بأبل قبل مناسبة للشركة المصنعة لآيفون، من المتوقع أن تدشن خلالها أحدث هواتفها.

وقفز سهم تايو يودن وموراتا للتصنيع بأكثر من 3.9% لكل منهما؛ بينما ربح سهم تي.دي.كيه كوربوريشن 1.83%.

وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك 1.73% بفعل جني أرباح، ليمحو مكاسب مبكرة بفضل أنباء عن أن صندوق رؤية العملاق يجهز لتدشين شركة جديدة.

كما تَلَقّت أسهم شركات الآلات الدعم من بيانات أظهرت ارتفاع الطلبيات الأساسية على الآلات اليابانية على غير المتوقع في أغسطس.

كما تشير البيانات إلى أن الطلبيات من الخارج، التي لا تدخل ضمن الطلبيات الأساسية، ارتفعت بأسرع وتيرة منذ أبريل 2014.

وقفز سهم فانوك كورب 4.23% بينما ارتفع سهم إس.إم.سي 3.42%.