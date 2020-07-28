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إثيوبيا خائفة من عزم مصر إنشاء قاعدة عسكرية في الصومال

اعتبرت مساعي القاهرة تهديداً للمنطقة

أعربت إثيوبيا عن مخاوفها من عزم مصر إقامة قاعدة عسكرية في أرض الصومال، معتبرة أن هذا الأمر يشكل تهديداً أمنياً لمنطقة شرق إفريقيا، بحسب ما أورد اليوم (الثلاثاء) موقع "روسيا اليوم".

وذكر موقع "دايلي نيشين" المهتم بالشؤون الإفريقية، أن مخاوف إثيوبيا نشأت بعدما قابل وفد مصري منذ عدة أيام رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي في هرجيسا، حيث ناقش الجانبان مقترحاً مصرياً بإنشاء منشأة عسكرية في أرض الصومال.

من جهته، رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي أن "مصر لها حق مشروع في إقامة علاقات مع أي دولة في المنطقة، لكن علاقات مصر لا يجب أن تتأسس على حساب دولة أخرى".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إثيوبيا خائفة من عزم مصر إنشاء قاعدة عسكرية في الصومال
سبق

أعربت إثيوبيا عن مخاوفها من عزم مصر إقامة قاعدة عسكرية في أرض الصومال، معتبرة أن هذا الأمر يشكل تهديداً أمنياً لمنطقة شرق إفريقيا، بحسب ما أورد اليوم (الثلاثاء) موقع "روسيا اليوم".

وذكر موقع "دايلي نيشين" المهتم بالشؤون الإفريقية، أن مخاوف إثيوبيا نشأت بعدما قابل وفد مصري منذ عدة أيام رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي في هرجيسا، حيث ناقش الجانبان مقترحاً مصرياً بإنشاء منشأة عسكرية في أرض الصومال.

من جهته، رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي أن "مصر لها حق مشروع في إقامة علاقات مع أي دولة في المنطقة، لكن علاقات مصر لا يجب أن تتأسس على حساب دولة أخرى".

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
09:27 PM

إثيوبيا خائفة من عزم مصر إنشاء قاعدة عسكرية في الصومال

اعتبرت مساعي القاهرة تهديداً للمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,092

أعربت إثيوبيا عن مخاوفها من عزم مصر إقامة قاعدة عسكرية في أرض الصومال، معتبرة أن هذا الأمر يشكل تهديداً أمنياً لمنطقة شرق إفريقيا، بحسب ما أورد اليوم (الثلاثاء) موقع "روسيا اليوم".

وذكر موقع "دايلي نيشين" المهتم بالشؤون الإفريقية، أن مخاوف إثيوبيا نشأت بعدما قابل وفد مصري منذ عدة أيام رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي في هرجيسا، حيث ناقش الجانبان مقترحاً مصرياً بإنشاء منشأة عسكرية في أرض الصومال.

من جهته، رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي أن "مصر لها حق مشروع في إقامة علاقات مع أي دولة في المنطقة، لكن علاقات مصر لا يجب أن تتأسس على حساب دولة أخرى".

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