تعليم المهد ينفذ مشروع "حسّن" في 18 مدرسة ابتدائية

لقياس مستوى طلاب الصف الثالث الابتدائي في مادة لغتي

تنفذ إدارة التعليم بمهد الذهب مشروع تحسين الأداء التعليمي (حسّن) بحلته الجديدة في 18 مدرسة ابتدائية؛ بهدف قياس مستوى طلاب الصف الثالث الابتدائي في مادة لغتي.



ويتكون الفريق المشرف من ست مجموعات موزعين بواقع ثلاثة مشرفين لكل فريق، يمتد عملهم لثلاثة أيام، حيث تتمحور أعمالهم في استلام الأسئلة صباح كل يوم من منسق المشروع بالإدارة بعد إرسالها من الوزارة له، والإشراف والتصحيح والرصد .



وقالت الإدارة إن هذا المشروع يهدف إلى قياس مستوى طلاب الصف الثالث الابتدائي في مادة لغتي، حسب مستويات الفهم القرائي والتعبير الكتابي والإملاء، وعلى هذا المبدأ سيتم تحليل النتائج من قبل المختصين بالوزارة.