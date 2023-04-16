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بالتعاون مع "الإسكان".. تسليم 7 شقق سكنية لمستفيدي "رفقاء" الخيرية بنجران

"القحطاني" يثمِّن دعم حكومة خادم الحرمين لكل ما يحقِّق راحة ورفاهية المواطن

سلمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (رفقاء) بنجران (7) شقق سكنية لسبع أُسر من مستفيدي الجمعية، وذلك ضمن برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان، الذي يعد إحدى مبادرات الوزارة لمستحقي الدعم السكني الأشد حاجة من مستفيدي الجمعيات الخيرية المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وثمَّن المدير التنفيذي للجمعية عبدالعزيز مسفر القحطاني دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لكل ما يحقق راحة ورفاهية المواطن من خلال ما تقدمه وزارة الإسكان للمواطنين بشكل عام، ولمستفيدي الجمعيات الخيرية بشكل خاص، عبر برنامج الإسكان التنموي لتأمين السكن للأُسر الأشد حاجة في المجتمع.

ونوه بدعم وتمكين الإسكان التنموي للجمعية من خلال توفير الوحدات السكنية.

وأضاف "القحطاني" بأن الجمعية تحرص ضمن خططها الاستراتيجية على السعي لتوفير المسكن المناسب للأسر، وعلى تنويع خدماتها سعيًا للتميز والريادة في جميع مجالات العمل الخيري، ودعم مستفيديها بكل الوسائل للوصول إلى مجتمع متراحم ومتكاتف.

نجران رفقاء وزارة الإسكان الإسكان التنموي

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بالتعاون مع "الإسكان".. تسليم 7 شقق سكنية لمستفيدي "رفقاء" الخيرية بنجران
سبق

سلمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (رفقاء) بنجران (7) شقق سكنية لسبع أُسر من مستفيدي الجمعية، وذلك ضمن برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان، الذي يعد إحدى مبادرات الوزارة لمستحقي الدعم السكني الأشد حاجة من مستفيدي الجمعيات الخيرية المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وثمَّن المدير التنفيذي للجمعية عبدالعزيز مسفر القحطاني دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لكل ما يحقق راحة ورفاهية المواطن من خلال ما تقدمه وزارة الإسكان للمواطنين بشكل عام، ولمستفيدي الجمعيات الخيرية بشكل خاص، عبر برنامج الإسكان التنموي لتأمين السكن للأُسر الأشد حاجة في المجتمع.

ونوه بدعم وتمكين الإسكان التنموي للجمعية من خلال توفير الوحدات السكنية.

وأضاف "القحطاني" بأن الجمعية تحرص ضمن خططها الاستراتيجية على السعي لتوفير المسكن المناسب للأسر، وعلى تنويع خدماتها سعيًا للتميز والريادة في جميع مجالات العمل الخيري، ودعم مستفيديها بكل الوسائل للوصول إلى مجتمع متراحم ومتكاتف.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
10:11 PM
اخر تعديل
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
12:44 AM

بالتعاون مع "الإسكان".. تسليم 7 شقق سكنية لمستفيدي "رفقاء" الخيرية بنجران

"القحطاني" يثمِّن دعم حكومة خادم الحرمين لكل ما يحقِّق راحة ورفاهية المواطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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1,964

سلمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (رفقاء) بنجران (7) شقق سكنية لسبع أُسر من مستفيدي الجمعية، وذلك ضمن برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان، الذي يعد إحدى مبادرات الوزارة لمستحقي الدعم السكني الأشد حاجة من مستفيدي الجمعيات الخيرية المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وثمَّن المدير التنفيذي للجمعية عبدالعزيز مسفر القحطاني دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لكل ما يحقق راحة ورفاهية المواطن من خلال ما تقدمه وزارة الإسكان للمواطنين بشكل عام، ولمستفيدي الجمعيات الخيرية بشكل خاص، عبر برنامج الإسكان التنموي لتأمين السكن للأُسر الأشد حاجة في المجتمع.

ونوه بدعم وتمكين الإسكان التنموي للجمعية من خلال توفير الوحدات السكنية.

وأضاف "القحطاني" بأن الجمعية تحرص ضمن خططها الاستراتيجية على السعي لتوفير المسكن المناسب للأسر، وعلى تنويع خدماتها سعيًا للتميز والريادة في جميع مجالات العمل الخيري، ودعم مستفيديها بكل الوسائل للوصول إلى مجتمع متراحم ومتكاتف.

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