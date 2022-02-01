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الأولى في المملكة.. "زين السعودية" تطلق تقنية الاعتماد الكامل لشبكة الجيل الخامس

الشركة حققت سبقًا تقنيًا جديدًا عبر اختراق نوعي كشفت عنه خلال مؤتمر LEAP

أعلنت "زين السعودية" عن إطلاقها تقنية "الاعتماد الكامل لشبكة الجيل الخامس" (5G Stand-Alone)، في مؤتمر LEAP التقني الدولي، لتحقق سبقاً تقنياً جديداً على مستوى المملكة كونها الشركة الأولى التي تحقق هذا الإنجاز النوعي.
ومن خلال هذه الخطوة، تدشّن الشركة مرحلة جديدة لاستخدامات وتطبيقات الجيل الخامس (5G) المستقبلية، وتفتح آفاقاً جديدة لنمو الخدمات الرقمية وتمكين مجتمعي الأفراد والأعمال من مواكبة مسيرة التحوّل الرقمي الشامل في المملكة، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030؛ مع ما يعنيه ذلك من الحاجة إلى بنية اتصالية موثوقة وآمنة وتحقق أعلى سرعات لزمن الاستجابة، وهو ما تفوقت "زين السعودية" بتحقيقه، لتكون الخيار المفضل في كبرى المشاريع في المملكة لتزويدها بأفضل الخدمات الرقمية وأكثرها موثوقية بما في ذلك إنترنت الأشياء، والخدمات الروبوتية، وخدمات الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، والبلوكتشين، والطائرات بدون طيّار (Drones) والواقع المعزز.

ومع إطلاق تقنية "الاعتماد الكامل لشبكة الجيل الخامس" (5G Stand-Alone)، تضيف "زين السعودية" إنجازاً جديداً إلى سجل الريادة والابتكار الذي كانت دشنته بإطلاقها أكبر شبكة للجيل الخامس (5G) في المنطقة وأوروبا، وأرست دعائمه من خلال التوسع الأفقي والرأسي لشبكتها للجيل الخامس التي باتت منتشرة في كل أنحاء المملكة، في 51 مدينة، من خلال أكثر من خمسة آلاف برج، وموثوقية عالية وسرعات غير مسبوقة على مستوى العالم.
وكانت"زين السعودية" أول مشّغل للاتصالات في العالم يوفّر خاصية دمج تردّدات الجيل الخامس (5G) لتوفير أعلى سرعات للإنترنت على الإطلاق.

ويوفر "الاعتماد الكامل لشبكة الجيل الخامس" (5G Stand- Alone) إمكانية استخدام منظومة"network slicing"، والتي ستتيح للعملاء الاستفادة من مزايا الشبكة المتعددة في الوقت نفسه، بما في ذلك الخدمات السحابية من "سحابة زين"، مما يعزز تجربة المستخدم بمرونة أعلى، وبنية شبكية تواكب متطلبات المستقبل.

وتعليقاً على هذه الخطوة النوعية، قال الرئيس التنفيذي في "زين السعودية" م. سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: بهذا الإنجاز النوعي؛ نفخر في زين السعودية بأن نكون أول من يحقق هذا التطور التقني المتميز، وبما يعزز التنافسية العالمية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، كما أنه يعكس إصرارنا على التميز المستمر، حيث إنها ليست المرة الأولى التي ننجح في زين السعودية في أن نكون سباقين في طرح الخدمات المبتكرة والمتميزة".

وأضاف: تطبيق تقنية "الاعتماد الكامل لشبكة الجيل الخامس (5G)" يأتي في إطار دورنا لتوظيف الابتكار في سبيل مواكبة تطلعات المستقبل الرقمي وتمكين مشتركينا من الأفراد وقطاع الأعمال بأحدث التقنيات التي ستعزز تجربتهم في الاستفادة، بشكل أسرع وأكثر كفاءة وموثوقية، من أحدث الابتكارات الرقمية وتطوير أعمالهم.

وأردف "الدغيثر": من خلال تطبيق هذه التقنية وتعميمها على شبكتنا المنتشرة في كل أنحاء المملكة؛ سوف ننقل التجربة الرقمية على شبكتنا إلى آفاق مبتكرة جديدة لنستكمل تقديم منظومة متكاملة تثبت خطانا في أن نصبح الشركة الرائدة في تقديم الخدمات الرقمية، وبالتالي تحقيق قيمة مضافة لاقتصادنا الوطني وجودة حياة الإنسان في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأولى في المملكة.. "زين السعودية" تطلق تقنية الاعتماد الكامل لشبكة الجيل الخامس
سبق

أعلنت "زين السعودية" عن إطلاقها تقنية "الاعتماد الكامل لشبكة الجيل الخامس" (5G Stand-Alone)، في مؤتمر LEAP التقني الدولي، لتحقق سبقاً تقنياً جديداً على مستوى المملكة كونها الشركة الأولى التي تحقق هذا الإنجاز النوعي.
ومن خلال هذه الخطوة، تدشّن الشركة مرحلة جديدة لاستخدامات وتطبيقات الجيل الخامس (5G) المستقبلية، وتفتح آفاقاً جديدة لنمو الخدمات الرقمية وتمكين مجتمعي الأفراد والأعمال من مواكبة مسيرة التحوّل الرقمي الشامل في المملكة، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030؛ مع ما يعنيه ذلك من الحاجة إلى بنية اتصالية موثوقة وآمنة وتحقق أعلى سرعات لزمن الاستجابة، وهو ما تفوقت "زين السعودية" بتحقيقه، لتكون الخيار المفضل في كبرى المشاريع في المملكة لتزويدها بأفضل الخدمات الرقمية وأكثرها موثوقية بما في ذلك إنترنت الأشياء، والخدمات الروبوتية، وخدمات الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، والبلوكتشين، والطائرات بدون طيّار (Drones) والواقع المعزز.

ومع إطلاق تقنية "الاعتماد الكامل لشبكة الجيل الخامس" (5G Stand-Alone)، تضيف "زين السعودية" إنجازاً جديداً إلى سجل الريادة والابتكار الذي كانت دشنته بإطلاقها أكبر شبكة للجيل الخامس (5G) في المنطقة وأوروبا، وأرست دعائمه من خلال التوسع الأفقي والرأسي لشبكتها للجيل الخامس التي باتت منتشرة في كل أنحاء المملكة، في 51 مدينة، من خلال أكثر من خمسة آلاف برج، وموثوقية عالية وسرعات غير مسبوقة على مستوى العالم.
وكانت"زين السعودية" أول مشّغل للاتصالات في العالم يوفّر خاصية دمج تردّدات الجيل الخامس (5G) لتوفير أعلى سرعات للإنترنت على الإطلاق.

ويوفر "الاعتماد الكامل لشبكة الجيل الخامس" (5G Stand- Alone) إمكانية استخدام منظومة"network slicing"، والتي ستتيح للعملاء الاستفادة من مزايا الشبكة المتعددة في الوقت نفسه، بما في ذلك الخدمات السحابية من "سحابة زين"، مما يعزز تجربة المستخدم بمرونة أعلى، وبنية شبكية تواكب متطلبات المستقبل.

وتعليقاً على هذه الخطوة النوعية، قال الرئيس التنفيذي في "زين السعودية" م. سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: بهذا الإنجاز النوعي؛ نفخر في زين السعودية بأن نكون أول من يحقق هذا التطور التقني المتميز، وبما يعزز التنافسية العالمية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، كما أنه يعكس إصرارنا على التميز المستمر، حيث إنها ليست المرة الأولى التي ننجح في زين السعودية في أن نكون سباقين في طرح الخدمات المبتكرة والمتميزة".

وأضاف: تطبيق تقنية "الاعتماد الكامل لشبكة الجيل الخامس (5G)" يأتي في إطار دورنا لتوظيف الابتكار في سبيل مواكبة تطلعات المستقبل الرقمي وتمكين مشتركينا من الأفراد وقطاع الأعمال بأحدث التقنيات التي ستعزز تجربتهم في الاستفادة، بشكل أسرع وأكثر كفاءة وموثوقية، من أحدث الابتكارات الرقمية وتطوير أعمالهم.

وأردف "الدغيثر": من خلال تطبيق هذه التقنية وتعميمها على شبكتنا المنتشرة في كل أنحاء المملكة؛ سوف ننقل التجربة الرقمية على شبكتنا إلى آفاق مبتكرة جديدة لنستكمل تقديم منظومة متكاملة تثبت خطانا في أن نصبح الشركة الرائدة في تقديم الخدمات الرقمية، وبالتالي تحقيق قيمة مضافة لاقتصادنا الوطني وجودة حياة الإنسان في المملكة.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
04:59 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
05:37 PM

الأولى في المملكة.. "زين السعودية" تطلق تقنية الاعتماد الكامل لشبكة الجيل الخامس

الشركة حققت سبقًا تقنيًا جديدًا عبر اختراق نوعي كشفت عنه خلال مؤتمر LEAP

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت "زين السعودية" عن إطلاقها تقنية "الاعتماد الكامل لشبكة الجيل الخامس" (5G Stand-Alone)، في مؤتمر LEAP التقني الدولي، لتحقق سبقاً تقنياً جديداً على مستوى المملكة كونها الشركة الأولى التي تحقق هذا الإنجاز النوعي.
ومن خلال هذه الخطوة، تدشّن الشركة مرحلة جديدة لاستخدامات وتطبيقات الجيل الخامس (5G) المستقبلية، وتفتح آفاقاً جديدة لنمو الخدمات الرقمية وتمكين مجتمعي الأفراد والأعمال من مواكبة مسيرة التحوّل الرقمي الشامل في المملكة، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030؛ مع ما يعنيه ذلك من الحاجة إلى بنية اتصالية موثوقة وآمنة وتحقق أعلى سرعات لزمن الاستجابة، وهو ما تفوقت "زين السعودية" بتحقيقه، لتكون الخيار المفضل في كبرى المشاريع في المملكة لتزويدها بأفضل الخدمات الرقمية وأكثرها موثوقية بما في ذلك إنترنت الأشياء، والخدمات الروبوتية، وخدمات الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، والبلوكتشين، والطائرات بدون طيّار (Drones) والواقع المعزز.

ومع إطلاق تقنية "الاعتماد الكامل لشبكة الجيل الخامس" (5G Stand-Alone)، تضيف "زين السعودية" إنجازاً جديداً إلى سجل الريادة والابتكار الذي كانت دشنته بإطلاقها أكبر شبكة للجيل الخامس (5G) في المنطقة وأوروبا، وأرست دعائمه من خلال التوسع الأفقي والرأسي لشبكتها للجيل الخامس التي باتت منتشرة في كل أنحاء المملكة، في 51 مدينة، من خلال أكثر من خمسة آلاف برج، وموثوقية عالية وسرعات غير مسبوقة على مستوى العالم.
وكانت"زين السعودية" أول مشّغل للاتصالات في العالم يوفّر خاصية دمج تردّدات الجيل الخامس (5G) لتوفير أعلى سرعات للإنترنت على الإطلاق.

ويوفر "الاعتماد الكامل لشبكة الجيل الخامس" (5G Stand- Alone) إمكانية استخدام منظومة"network slicing"، والتي ستتيح للعملاء الاستفادة من مزايا الشبكة المتعددة في الوقت نفسه، بما في ذلك الخدمات السحابية من "سحابة زين"، مما يعزز تجربة المستخدم بمرونة أعلى، وبنية شبكية تواكب متطلبات المستقبل.

وتعليقاً على هذه الخطوة النوعية، قال الرئيس التنفيذي في "زين السعودية" م. سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: بهذا الإنجاز النوعي؛ نفخر في زين السعودية بأن نكون أول من يحقق هذا التطور التقني المتميز، وبما يعزز التنافسية العالمية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، كما أنه يعكس إصرارنا على التميز المستمر، حيث إنها ليست المرة الأولى التي ننجح في زين السعودية في أن نكون سباقين في طرح الخدمات المبتكرة والمتميزة".

وأضاف: تطبيق تقنية "الاعتماد الكامل لشبكة الجيل الخامس (5G)" يأتي في إطار دورنا لتوظيف الابتكار في سبيل مواكبة تطلعات المستقبل الرقمي وتمكين مشتركينا من الأفراد وقطاع الأعمال بأحدث التقنيات التي ستعزز تجربتهم في الاستفادة، بشكل أسرع وأكثر كفاءة وموثوقية، من أحدث الابتكارات الرقمية وتطوير أعمالهم.

وأردف "الدغيثر": من خلال تطبيق هذه التقنية وتعميمها على شبكتنا المنتشرة في كل أنحاء المملكة؛ سوف ننقل التجربة الرقمية على شبكتنا إلى آفاق مبتكرة جديدة لنستكمل تقديم منظومة متكاملة تثبت خطانا في أن نصبح الشركة الرائدة في تقديم الخدمات الرقمية، وبالتالي تحقيق قيمة مضافة لاقتصادنا الوطني وجودة حياة الإنسان في المملكة.

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