"كعكي": تنفيذ مشروع طريق الملك عبدالعزيز "الموازي" بمكة يسير وفق الخطط الزمنية

إزالة 4 آلاف عقار تمثل 6 أحياء عشوائية

أفاد المتحدث الرسمي باسم هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي، بأن العمل على تنفيذ مشروع طريق الملك عبدالعزيز "الموازي" بمكة المكرمة يسير وفق الخطط الزمنية الموضوعة له.

وأوضح أن المشروع تنموي واستثماري ريادي يتماشى مع رؤية المملكة 2030م، والذي تنفذه شركة أم القرى للتنمية والإعمار، بإشراف هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.

وقال "كعكي" لـ"سبق": مساحة المشروع تبلغ 1.2 كم مربع، ويمتد على طريق بطول 3.6 كم بدايةً من تقاطع الدائري الثالث مع طريق جدة السريع وصولاً إلى المنطقة المركزية للمسجد الحرام.

وأضاف: المشروع أسهم في إزالة أربعة آلاف عقار تمثل ستة أحياء عشوائية في منطقة المشروع.

وأردف: نسبة إنجاز البنى التحتية لكل الخدمات المتعلقة بالمشروع بلغت نحو 30%، وتضمّنت مراحل المشروع بناء الجسور، وتشييد الأنفاق وإنشاء محطات قطار مترو مكة ومواقف المركبات، بالإضافة إلى ممرات وأنفاق المشاة.

وتابع: نتطلع إلى أن يكون المشروع أحد المعالم العصرية في العاصمة المقدمة، حيث من المقرر أن يشتمل المشروع على مجمعات سكنية وفنادق عالمية، وأن يحتوي على دوائر خدمية حكومية والعديد من المرافق الثقافية والترفيهية والاجتماعية والتجارية المتكاملة، بالإضافة إلى مواقف للمركبات وممر للمشاة يؤمن بيئة آمنة لهم، وتم تصميمه بشكل لا تتقاطع فيه حركة المشاة مع حركة المركبات.

وقال "كعكي": تعكس هذه العناصر مجتمعة الحرص على تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030م.

وأضاف: من المتوقع أن يتم استكمال مرحلة البنية التحتية وافتتاح طريق الملك عبدالعزيز "الموازي" بشكل كامل بنهاية العام 2021م، كما سيضيف المشروع الآلاف من الوحدات الفندقية والسكنية للعاصمة المقدسة، والتي سيتم تدشين أول مجموعةٍ منها عام 2023م شاملة سلسلة من الفنادق العالمية التي ستكون باكورة الأعمال المطورة في المشروع.