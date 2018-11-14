فرع "النقل" بالمدينة المنورة يحصد جائزتي الأداء الحكومي المتميز

في متابعة تنفيذ المشاريع وتوظيف وخدمة المرأة

حصد فرع وزارة النقل في المدينة المنورة جائزتي "أفضل تحسين"، فرع التميز، في متابعة تنفيذ المشاريع، وفي توظيف وخدمة المرأة، تقديراً لجهوده المتميزة في تحسين الخدمات المقدمة في الفرع.

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز الدورة الخامسة لجائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز 1439هـ/ 2018م.

وهنأ أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس أمناء الجائزة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، الفائزين بالجائزة في دورتها الخامسة، خلال الحفل الذي أقيم في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل.

وتوجّه وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي بخالص التهنئة لجميع موظفي ومنسوبي فرع الوزارة في المدينة المنورة؛ تقديراً لجهودهم الحثيثة والمتواصلة لتحقيق أعلى مستويات التميز في الأداء الحكومي؛ تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين والزوار، وناشدهم مواصلة العمل على تحقيق المزيد من الإنجازات، بما فيه خير الوطن وازدهاره.

وقال مدير عام فرع وزارة النقل في المدينة المنورة المهندس ماجد الحربي، إن فوز فرع المدينة المنورة بهاتين الجائزتين المرموقتين؛ يعكس حرص وزارة النقل وقيادتها على الارتقاء بالخدمات المقدمة في المدينة، عبر تقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين، وترسيخ ثقافة ومفاهيم الجودة والإبداع والتميز في العمل المؤسسي.

يُذكر أن جائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي نشأت تنفيذاً للتوجيهات السامية الرامية إلى تحقيق أفضل سبل العيش الرغيد وراحة المواطنين والمقيمين والزائرين في المدينة المنورة، ووضعهم في بؤرة الاهتمام من خلال توفير أعلى مستويات الخدمات وتلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم، حيث صدرت عام 1435هـ، توجيهات أمير منطقة المدينة المنورة، بتخصيص جائزة سنوية تمنح للمنشآت الحكومية التي تحقق تميزاً في جودة الخدمات والأداء المؤسسي.