عاصفة تضامن عربي ودولي مع الإمارات في مواجهة المحاولات الإرهابية الحوثية "العابرة للحدود"

"التحالف" يدمر مخازن ومنظومة اتصالات للطائرات المسيّرة للحوثيين

"إرهاب عابر للحدود"، هذا هو العنوان العريض لعمليات الميليشيا الحوثية الإرهابية، بعد استهداف دولة الإمارات الشقيقة، ما آثار عاصفة من التضامن والإدانات، تجاه تلك الأعمال غير الشريفة.

وكشفت شرطة أبو ظبي، عن اندلاع حريق أعقبه انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة مصفح "آيكاد 3" بالقرب من خزانات أبوظبي، وأكدت مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 من جراء الحادث.

كما أعلنت عن وقوع حريق محدود في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي، فيما أشارت التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون مُسيرات، وقعتا في المنطقتين قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق.

دافع انتقامي

الهجوم الغادر للحوثيين جاء ردًا مع التقدم المتسارع في محافظات مأرب، وتزامن معه الهجوم بثماني مسيرات على أراضي المملكة، ما يشير إلى أن الخناق يضيق على الميليشيا، وبات دافعهم الأساس في العمليات الانتقام.

واشنطن تعلق

وسارع البيت الأبيض إلى إبداء تضامنه وإدانته للعملية الإرهابية، إذ قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي، مؤكدًا أن واشنطن ستعمل مع الإمارات والشركاء الدوليين لمحاسبة الحوثيين، التزامًا بأمن دولة الإمارات.

وأضاف: "نقف إلى جانب شركائنا الإماراتيين في مواجهة جميع التهديدات التي تتعرض لها أراضيهم."

المملكة تتوعد وتتضامن

وأكدت المملكة أنها سترد بكل حزم وقوة على جميع الممارسات والأعمال الإرهابية الجبانة التي تتعرض لها من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والتي تستهدف الأبرياء والأعيان المدنية .

وأوضحت وزارة الخارجية أن المملكة تعرضت للعديد من الهجمات الإرهابية من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، ومنها ما تعرضت له بمجموع (8) طائرات مسيّرة مفخخة استهدفت المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة، وقد نجحت قوات التحالف بالتصدي لها، والهجوم العدائي الآثم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستهداف منشأتين اقتصاديتين واستهداف مطار أبوظبي الدولي بثلاث طائرات مسيرة مفخخة نتج عنه وفاة عددٍ من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين، والذي تبنته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وشددت المملكة على موقفها الرافض وإدانتها لكل الهجمات الإرهابية العدوانية على المملكة والإمارات، التي تنفذها قوى الشر والإرهاب التي عاثت في اليمن الشقيق فسادًا فقتلت أبناء الشعب اليمني العزيز واستمرت في نشر أعمالها الإرهابية بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

ولم تكتفِ المملكة بإظهار التضامن رسميًا فقط، بل أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، بأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب سمو ولي العهد ـ عن إدانته للهجوم الإرهابي السافر الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الشقيقة، من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية ونتج عنه وفاة عددٍ من المدنيين في دولة الإمارات الشقيقة، معربًا عن بالغ تعازيه في المتوفين وعن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

إدانة أممية ودولية

دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الهجمات على مطار أبوظبي الدولي، مؤكدًا أن القانون الدولي الإنساني يحظر الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية .

الاتحاد الأوروبي من جهته دان بشدة الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي على منطقة مصفح ومطار أبوظبي الدولي في الإمارات، إذ وقال المتحدث باسم الاتحاد للشؤون الخارجية بيتر ستانو في بيان له إن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية غير مقبولة، محذرًا من أن هذا الاعتداء يفاقم مخاطر التصعيد في الأزمة اليمنية، مشددًا على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة اليمنية.

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، وتسبب في وقوع عددٍ من الوفيات والمصابين.

وأعلنت منظمة التعاون الإسلامي من جهتها، إدانتها بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، ونددت بتمادي ميليشيا الحوثي في عملياتها الإجرامية باستهداف المنشآت المدنية في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية .

كما أدان الأزهر الشريف، الهجوم الإرهابي على منشآت مدنية بأبوظبي، وأكد شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، عن تضامن الأزهر مع دولة الإمارات قيادةً وشعبًا.

تضامن عربي واسع

على الصعيد العربي، أدانت كل الدول العربية الهجوم الآثم؛ إذ أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات هجوم ميليشيا الحوثي، مشيرًا إلى ضرورة وقوف المجتمع الدولي صفًا واحدًا في مواجهة هذا العمل الإرهابي الذي يُهدد السلم والاستقرار الإقليمي.

وأكد أن الهجوم الذي قامت به ميليشيا الحوثي يعكس طبيعتها الإرهابية، ويكشف عن أهدافها الحقيقية في إثارة الخراب في المنطقة تحقيقًا لأجندات من تعمل لحسابهم.

وفي مصر أدان وزير خارجيتها، سامح شكري، العملية الإرهابية مؤكدًا أن القاهرة تتضامن مع دولة الإمارات، وتدين الأعمال الإرهابية لميليشيات الحوثي.

وأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مدينتي جازان وخميس مشيط بطائرتين مسيرتين.

ودانت مملكة البحرين من جهتها بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية، قائلة إنه يبرهن على إصرار هذه الميليشيات الحوثية الإرهابية على مواصلة اعتداءاتها الإجرامية الجبانة.

وأعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأدانت وزارة الخارجية العراقية وبشدة الهجوم على دولة الإمارات العربية المتحدة واستهداف أنابيب نفطية في منطقة المصفح، مؤكدة الموقف العراقي بالوقوف ضد أي اعتداء ورفض التصعيد في المنطقة.

وفي المغرب العربي، أدانت دول المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا، الحادث الإرهابي، إذ قالت الجزائر، إنها تدين بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت منشآت أبوظبي، فيما دانت المغرب بشدة الهجوم الآثم الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية.