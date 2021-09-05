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"وصفتي" تحوّل مراجعي مستشفى العيدابي للصيدليات الأقرب لمنازلهم مجانًا

إحدى مبادرات وزارة الصحة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين

أطلق مستشفى العيدابي العام بمنطقة جازان خدمة "وصفتي" التي تمكّن المستفيد من صرف الأدوية من الصيدلية التجارية الأقرب إلى منزلهم مجانًا دون أي مقابل على نفقة وزارة الصحة.

وتفصيلًا: تتميّز خدمة وصفتي بإتاحة صرف الدواء من الصيدلية التجارية الأقرب لمنزل المستفيد مجانًا وتمكينهم من الاطلاع على الوصفات السابقة وتعليمات الطبيب في أي وقت وبكل يسر وسهولة.

وكانت صحة جازان قد أكدت أن الوصفات الطبية المصروفة خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين بلغت 80127 وصفة طبية عن طريق خدمة "وصفتي" في اثنين من المستشفيات و169 مركزًا صحيًّا مفعلًا للخدمة.

وأشارت إلى أن العدد التراكمي للوصفات عن طريق الخدمة منذ بدء العمل بها في صحة جازان وحتى نهاية شهر يوليو للعام الجاري؛ بلغ 575437 وصفة طبية.

وتعدّ خدمة "وصفتي" إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة الصحة لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، والتي تضمن توفر الأدوية عبر منصة إلكترونية تربط المستشفيات بالصيدليات المجتمعية؛ وذلك تماشيًا مع برامج التحول الصحي ورؤية 2030م.

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"وصفتي" تحوّل مراجعي مستشفى العيدابي للصيدليات الأقرب لمنازلهم مجانًا
سبق

أطلق مستشفى العيدابي العام بمنطقة جازان خدمة "وصفتي" التي تمكّن المستفيد من صرف الأدوية من الصيدلية التجارية الأقرب إلى منزلهم مجانًا دون أي مقابل على نفقة وزارة الصحة.

وتفصيلًا: تتميّز خدمة وصفتي بإتاحة صرف الدواء من الصيدلية التجارية الأقرب لمنزل المستفيد مجانًا وتمكينهم من الاطلاع على الوصفات السابقة وتعليمات الطبيب في أي وقت وبكل يسر وسهولة.

وكانت صحة جازان قد أكدت أن الوصفات الطبية المصروفة خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين بلغت 80127 وصفة طبية عن طريق خدمة "وصفتي" في اثنين من المستشفيات و169 مركزًا صحيًّا مفعلًا للخدمة.

وأشارت إلى أن العدد التراكمي للوصفات عن طريق الخدمة منذ بدء العمل بها في صحة جازان وحتى نهاية شهر يوليو للعام الجاري؛ بلغ 575437 وصفة طبية.

وتعدّ خدمة "وصفتي" إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة الصحة لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، والتي تضمن توفر الأدوية عبر منصة إلكترونية تربط المستشفيات بالصيدليات المجتمعية؛ وذلك تماشيًا مع برامج التحول الصحي ورؤية 2030م.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
08:38 PM

"وصفتي" تحوّل مراجعي مستشفى العيدابي للصيدليات الأقرب لمنازلهم مجانًا

إحدى مبادرات وزارة الصحة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين

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قاسم الخبراني - جازان
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أطلق مستشفى العيدابي العام بمنطقة جازان خدمة "وصفتي" التي تمكّن المستفيد من صرف الأدوية من الصيدلية التجارية الأقرب إلى منزلهم مجانًا دون أي مقابل على نفقة وزارة الصحة.

وتفصيلًا: تتميّز خدمة وصفتي بإتاحة صرف الدواء من الصيدلية التجارية الأقرب لمنزل المستفيد مجانًا وتمكينهم من الاطلاع على الوصفات السابقة وتعليمات الطبيب في أي وقت وبكل يسر وسهولة.

وكانت صحة جازان قد أكدت أن الوصفات الطبية المصروفة خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين بلغت 80127 وصفة طبية عن طريق خدمة "وصفتي" في اثنين من المستشفيات و169 مركزًا صحيًّا مفعلًا للخدمة.

وأشارت إلى أن العدد التراكمي للوصفات عن طريق الخدمة منذ بدء العمل بها في صحة جازان وحتى نهاية شهر يوليو للعام الجاري؛ بلغ 575437 وصفة طبية.

وتعدّ خدمة "وصفتي" إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة الصحة لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، والتي تضمن توفر الأدوية عبر منصة إلكترونية تربط المستشفيات بالصيدليات المجتمعية؛ وذلك تماشيًا مع برامج التحول الصحي ورؤية 2030م.

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201,250 سيارة ..

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