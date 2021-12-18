"الاستثمارات العامة" يطلق صندوق الصناديق.. "جدا" ستوفر العديد من الفرص الوظيفية

قال: الشركة تعد الأداة الأولى من نوعها في المملكة كمحفّز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق شركة صندوق الصناديق "جدا" التي تستثمر في صناديق رأس المال الجريء والملْكية الخاصة؛ بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها.

وقال الصندوق عبر حسابه في "تويتر": ومن المتوقع أن تحقق #جدا، والذي يبلغ رأسمالها 4 مليارات ريال سعودي، نتائج اقتصادية مهمة وآثاراً ملموسة تتمثل في توفير العديد من الفرص الوظيفية والمساهمة في تنويع اقتصاد المملكة وزيادة مشاركة القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.

وبيّن الصندوق أن "جدا" تعد الأداة الأولى من نوعها في المملكة كمحفّز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسعى إلى ضمان عوائد مجزية لتأمين الاستدامة المالية ودعم أولويات المملكة فيما يتعلق بتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.