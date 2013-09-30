أمانة حائل توضح حقيقة تسلسل أرقام منح أشقاء أراضيَ سكنية

أكدت أن التوزيع تم بالقرعة العلنية الإلكترونية

أوضحت أمانة منطقة حائل أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من وجود أسماء لديهم قطع ممنوحة متجاورة؛ ليس صحيحًا.

وأضافت عبر بيان من رئيس المركز الإعلامي بالأمانة المهندس نايف الرشيدي: أن "الأرقام المعلنة هي أرقام تسلسل ورد المنح بالأمانة وليست أرقام القطع، وأن التوزيع تم بالقرعة العلنية الإلكترونية ونتائج القرعة لهذه الأسماء متباعدة".

وكانت قائمة تضم أسماء مواطنين أشقاء جاء ترتيبهم التسلسلي متتاليًا، قد تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.