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أمانة حائل توضح حقيقة تسلسل أرقام منح أشقاء أراضيَ سكنية

أكدت أن التوزيع تم بالقرعة العلنية الإلكترونية

أوضحت أمانة منطقة حائل أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من وجود أسماء لديهم قطع ممنوحة متجاورة؛ ليس صحيحًا.

وأضافت عبر بيان من رئيس المركز الإعلامي بالأمانة المهندس نايف الرشيدي: أن "الأرقام المعلنة هي أرقام تسلسل ورد المنح بالأمانة وليست أرقام القطع، وأن التوزيع تم بالقرعة العلنية الإلكترونية ونتائج القرعة لهذه الأسماء متباعدة".

وكانت قائمة تضم أسماء مواطنين أشقاء جاء ترتيبهم التسلسلي متتاليًا، قد تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة حائل توضح حقيقة تسلسل أرقام منح أشقاء أراضيَ سكنية
سبق

أوضحت أمانة منطقة حائل أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من وجود أسماء لديهم قطع ممنوحة متجاورة؛ ليس صحيحًا.

وأضافت عبر بيان من رئيس المركز الإعلامي بالأمانة المهندس نايف الرشيدي: أن "الأرقام المعلنة هي أرقام تسلسل ورد المنح بالأمانة وليست أرقام القطع، وأن التوزيع تم بالقرعة العلنية الإلكترونية ونتائج القرعة لهذه الأسماء متباعدة".

وكانت قائمة تضم أسماء مواطنين أشقاء جاء ترتيبهم التسلسلي متتاليًا، قد تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
05:01 PM

أمانة حائل توضح حقيقة تسلسل أرقام منح أشقاء أراضيَ سكنية

أكدت أن التوزيع تم بالقرعة العلنية الإلكترونية

A A A
خالد السليمي - حائل
4
1,664

أوضحت أمانة منطقة حائل أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من وجود أسماء لديهم قطع ممنوحة متجاورة؛ ليس صحيحًا.

وأضافت عبر بيان من رئيس المركز الإعلامي بالأمانة المهندس نايف الرشيدي: أن "الأرقام المعلنة هي أرقام تسلسل ورد المنح بالأمانة وليست أرقام القطع، وأن التوزيع تم بالقرعة العلنية الإلكترونية ونتائج القرعة لهذه الأسماء متباعدة".

وكانت قائمة تضم أسماء مواطنين أشقاء جاء ترتيبهم التسلسلي متتاليًا، قد تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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