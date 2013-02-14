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إصابة 4 من أسرة واحدة بينهم طفلان وامرأة بقذيفة حوثية استهدفت منزلهم بتعز

بعد ساعات من جريمة مماثلة باستهداف مدفعي طال مخيماً يقطنه نازحون

أُصيب طفلان وامرأة ورجل، صباح اليوم الإثنين، بقذيفة حوثية استهدفت منزلاً سكنياً في الجانب الشرقي من مدينة تعز.

واستهدفت قذيفة مدفعية أطلقتها ميليشيا الحوثي المتمركزة في معسكر الأمن المركزي منزلاً في حي "الأرجم" بمديرية صالة أسفرت عن إصابة 4 مدنيين من أسرة واحدة بينهم طفلان.

ووفق مصادر إخبارية، فإن الجرحى رجل في الأربعينيات من عمره إصابته خطرة في الرأس، إضافة إلى زوجة أخيه تعرّضت لشظايا في مختلف أنحاء جسدها، فيما طفلان عمراهما (4 و10) سنوات أُصيبا أيضاً بشظايا، وتمّ إسعاف المصابين إلى مستشفى الثورة لتلقي العلاج.

وجاءت هذه الحادثة بعد ساعاتٍ من ارتكاب ميليشيا الحوثي جريمة مماثلة غربي المدينة أدّت إلى إصابة ثلاثة أطفال وامرأة من جرّاء استهداف مدفعي طال مخيماً يقطنه نازحون من الفئة المهمشة في منطقة "العبدلة" التابعة لمديرية مقبنة.

قذيفة حوثية تعز

الرئيسية/ أخبار العالم

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إصابة 4 من أسرة واحدة بينهم طفلان وامرأة بقذيفة حوثية استهدفت منزلهم بتعز
سبق

أُصيب طفلان وامرأة ورجل، صباح اليوم الإثنين، بقذيفة حوثية استهدفت منزلاً سكنياً في الجانب الشرقي من مدينة تعز.

واستهدفت قذيفة مدفعية أطلقتها ميليشيا الحوثي المتمركزة في معسكر الأمن المركزي منزلاً في حي "الأرجم" بمديرية صالة أسفرت عن إصابة 4 مدنيين من أسرة واحدة بينهم طفلان.

ووفق مصادر إخبارية، فإن الجرحى رجل في الأربعينيات من عمره إصابته خطرة في الرأس، إضافة إلى زوجة أخيه تعرّضت لشظايا في مختلف أنحاء جسدها، فيما طفلان عمراهما (4 و10) سنوات أُصيبا أيضاً بشظايا، وتمّ إسعاف المصابين إلى مستشفى الثورة لتلقي العلاج.

وجاءت هذه الحادثة بعد ساعاتٍ من ارتكاب ميليشيا الحوثي جريمة مماثلة غربي المدينة أدّت إلى إصابة ثلاثة أطفال وامرأة من جرّاء استهداف مدفعي طال مخيماً يقطنه نازحون من الفئة المهمشة في منطقة "العبدلة" التابعة لمديرية مقبنة.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
12:02 PM

إصابة 4 من أسرة واحدة بينهم طفلان وامرأة بقذيفة حوثية استهدفت منزلهم بتعز

بعد ساعات من جريمة مماثلة باستهداف مدفعي طال مخيماً يقطنه نازحون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أُصيب طفلان وامرأة ورجل، صباح اليوم الإثنين، بقذيفة حوثية استهدفت منزلاً سكنياً في الجانب الشرقي من مدينة تعز.

واستهدفت قذيفة مدفعية أطلقتها ميليشيا الحوثي المتمركزة في معسكر الأمن المركزي منزلاً في حي "الأرجم" بمديرية صالة أسفرت عن إصابة 4 مدنيين من أسرة واحدة بينهم طفلان.

ووفق مصادر إخبارية، فإن الجرحى رجل في الأربعينيات من عمره إصابته خطرة في الرأس، إضافة إلى زوجة أخيه تعرّضت لشظايا في مختلف أنحاء جسدها، فيما طفلان عمراهما (4 و10) سنوات أُصيبا أيضاً بشظايا، وتمّ إسعاف المصابين إلى مستشفى الثورة لتلقي العلاج.

وجاءت هذه الحادثة بعد ساعاتٍ من ارتكاب ميليشيا الحوثي جريمة مماثلة غربي المدينة أدّت إلى إصابة ثلاثة أطفال وامرأة من جرّاء استهداف مدفعي طال مخيماً يقطنه نازحون من الفئة المهمشة في منطقة "العبدلة" التابعة لمديرية مقبنة.

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